Conexão à Internet aproxima população dos serviços públicos

A transformação digital experimentada pelas novas tecnologias tem assegurado maior agilidade e eficiência aos órgãos públicos, produtos e serviços oferecidos, e, consequentemente, mais qualidade no atendimento aos cidadãos. Esta semana comemora-se o Dia Internacional da Internet, data criada para colocar em pauta a inclusão digital. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2017, mostram que 57,3% da população paraense tem acesso à internet. Deste percentual, 96,6% acessa pelo aparelho celular. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

O Governo do Pará tem trabalhado, através da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa), em um movimento de transformação digital, que auxilia tanto os órgãos públicos, quanto os cidadãos. A Internet disponibilizada pela empresa, em projetos como o “Navegapará”, leva integração e conexão por todo o estado, em pontos de acessos livres (Hotzone), cidades digitais e redes de integração (fibra ótica), tornando o acesso cada vez mais fácil e veloz. Além disso, sistemas desenvolvidos pela Prodepa facilitam a vida do cidadão, caso da delegacia virtual, onde o usuário registra ocorrências policiais.

O gerente da Divisão de Ferramentas de apoio, Flávio Alves, cuida do suporte à Delegacia Virtual, na Prodepa, e aponta que a “digitalização” do serviço facilitou a vida das pessoas. “A evolução na Delegacia Virtual tornou o acesso da população aos serviços muito mais fácil”, comenta.

A professora Ana Cristina Soares, 46, já utilizou o serviço e elogiou: “O site apresenta informações de forma clara e objetiva, além de economizar tempo e antecipar procedimentos, pois, você terá o boletim pronto para apresentá-lo quando necessitar”, afirma a professora, que foi assaltada quando estava em missão pela Igreja Evangélica, no bairro do Paar, em Ananindeua.

Além da delegacia virtual, outros serviços aproximam os cidadãos do Governo do Estado, como é o caso do Programa Obesidade Zero. O sistema desenvolvido pela Prodepa e gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), faz cadastro para realização de cirurgia bariátrica para quem precisa, eliminando filas no serviço público de saúde.

Como esses, vários outros serviços disponíveis na internet, facilitam o dia a dia da população. Confira abaixo os principais projetos, sites e sistemas desenvolvidos pela Prodepa, que ajudam e dão informação ao cidadão.

NavegaPará – É uma iniciativa do Governo do Estado do Pará para promover a Inclusão Social através da Inclusão Digital, a democratização do acesso à Internet pelos órgãos de Governo e pela sociedade, possibilitando a implantação do governo digital e a aproximação do cidadão das políticas públicas eletrônicas.

É composto por ações de Inclusão e Cidadania e por ações estruturantes que interligam redes dentro do Estado do Pará através de diversas tecnologias de telecomunicações, como rádio e fibra óptica, possibilitando o acesso e a disponibilização de serviços públicos digitais, por meios de sistemas e outras soluções web, em diversas regiões do Estado.

Site Pará Paz Acolhe – Mulheres e crianças, vítimas de abuso sexual ou violência doméstica, tem acolhimento psicológico por parte do poder público. Esse serviço é disponibilizado pela plataforma digital Pará Paz Acolhe (www.sistemas.pa.gov.br/parapaz-acolhe). Totalmente intuitivo, o site possibilita à vítima, mediante o cadastramento de seu CPF, a criação de uma senha de acesso ao atendimento emocional. A cidadã também conhece leis e pode fazer contato para realizar denúncias relativas a violência sofrida.

Site Monitoramento e Transparência COVID-19 – O governo do Pará tem dois sites para entender o movimento da pandemia do coronavírus e a ação do Estado: Lançado em Maio de 2020, o site de monitoramento da COVID-19 (www.covid-19.pa.gov.br) traz informações sobre os números da pandemia. Os acessos contabilizados alcançaram nais de 1,5 milhão. No site, são encontrados os números de infectados, número de óbitos, de curados, além dos leitos disponíveis e outros quadros comparativos sobre o quadro epidemiológico paraense.

Já o site Transparência COVID-19 (www.transparenciacovid19.pa.gov.br) traz a descrição de como o governo do Estado gerencia os gastos públicos e mostra ao cidadão, seu compromisso de dar publicidade às ações relacionadas à pandemia. É possível verificar no site, as Legislações e Orientações em relação ao coronavírus, os investimentos do Fundo Esperança e Renda PARÁ, e as aquisições e contratações na área da saúde.

CERM – O Sistema foi desenvolvido para a realização do Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (CERM). Este cadastro é obrigatório para todo e qualquer empreendimento minerador existente no Pará.A ferramenta é indispensável para que o Estado planeje políticas públicas para as regiões mineradoras.

KD a Berlinda – Aplicativo para celulares, que permite que o usuário saiba a localização exata da berlinda que percorre às ruas da capital paraense no Círio, levando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, mais próxima de seus fiéis.

*Por Gabriela Dutra (Ascom/Prodepa).

Foto: Juan Pereira / Prodepa

Fonte: Agência Pará

Por Governo do Pará (SECOM)