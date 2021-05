Confiança empresarial sobe e atinge maior índice em 7 anos

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 7,9 pontos em maio em relação a abril, atingindo 97,7 pontos, maior patamar desde março de 2014, último mês antes da recessão que se estendeu de 2014 a 2016, informou nesta segunda-feira (31) a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A instituição lembra que o índice chegou a alcançar 97,5 pontos em setembro de 2020, mas entrou em queda.

– A Confiança Empresarial consolida em maio a recuperação esboçada no mês anterior, com destaque para a alta da Confiança no Comércio e nos Serviços, dois segmentos que sofreram muito em março com a piora dos números da pandemia no Brasil e a adoção de medidas de restrição à circulação – disse a instituição, em nota.

O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria, de Serviços, do Comércio e de Construção. O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após uma perda de 9,4 pontos entre dezembro de 2020 e março de 2021, o Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) subiu pela segunda vez consecutiva, com alta de 5,7 pontos em maio, atingindo 94,9 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE-E) cresceu 5,4 pontos em maio, atingindo 95,5 pontos.

A Confiança da Indústria subiu 0,7 ponto em maio em relação a abril, enquanto a construção avançou 2,2 pontos. A Confiança dos Serviços cresceu 6,4 pontos. Já o Comércio aumentou 9,8 pontos. Em maio, a confiança avançou em 82% nos 49 segmentos integrantes do ICE. A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 4.084 empresas dos quatro setores.

Fonte: Estadão