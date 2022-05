CONFIANÇA X REMO | CAMPEONATO SÉRIE C | 01.05.2022

Hoje é o dia do trabalhador, e o que não vai faltar é trabalho em campo, pois o Confiança vai encarar o clube do Remo neste domingo (01), às 19h, na Arena Batistão, no Estádio em Aracaju, Sergipe, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Confiança ainda não venceu nenhum jogo pela série C, e hoje é um dia especial para a equipe, pois o time está completando 86 anos, e como o jogo é em casa, vencer o Remo seria um presentão para os torcedores.

O Remo em seu último jogo empatou contra o São José -RS por 1 a 1, que o ocorreu no Baenão, então a equipe deve suar a camisa contra seu adversário de hoje, que anda fraco na competição mas que não pode ser substimado, pois em campo tudo pode mudar .

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira