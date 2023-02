Confira 5 dicas para desinflamar e desinchar o corpo

Nutróloga explica o que fazer para se livrar dos excessos carnavalescos e voltar ao ritmo normal com saúde

Em um feriadão prolongado, como o de Carnaval, é bem comum “chutar o balde” e se preocupar apenas com a curtição. Passada a folia, o corpo começa a sentir os sinais dos descuidos.

A sensação de ter engordado e estar com o corpo mais inchado, pesado e cansado é fruto de alimentação irregular, aumento no consumo de álcool, noites de sono mais curtas e dias mais agitados que de costume.

Para quem exagerou e quer retomar a sensação de bem-estar físico e mental, a nutróloga Esthela Oliveira indica retomar ou adotar algumas atitudes básicas.

“Para desinchar o corpo e desinflamar o organismo, o primeiro passo é investir na alimentação e na hidratação. Beber bastante água vai ajudar no processo de eliminação das toxinas do corpo, assim como uma dieta com “comida de verdade”, como carnes magras, legumes, verduras e frutas”, explica a especialista.