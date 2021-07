Confira a agenda de vacinação da Grande Belém nesta segunda

Belém, Ananindeua e Marituba divulgaram calendário vacinal contra a covid-19 para esta segunda-feira (12). Os outros municípios da Região Metropolitana de Belém ainda não informaram como será a vacinação nesta semana. Confira a agenda de cada cidade:

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que devem comparecer aos pontos de vacinação nesta segunda, as pessoas que estão com a segunda dose da Coronavac marcada no seu cartão de vacinação para este período. Das 9h às 17h, em sete pontos. Os documentos necessários são: RG, CPF e cartão de vacinação.

Serão vacinados, também, os profissionais da saúde do Hospital Ophir Loyola, que vão receber a segunda dose da Astrazeneca, no próprio hospital de 9h às 17h. Outra categoria vacinada será a dos marítimos, de 9h às 12h, na sede do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante (Sindmar).

“A Sesma reforça que a vacinação para estes grupos será fechada. Isso significa que a imunização ocorrerá mediante uma lista prévia definida pelos representantes das categorias”, detalhou.

Estarão abertos para a segunda dose da Coronavac, os seguintes pontos de vacinação:

1 -Mangueirinho – Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé.

2 – Cassazum – Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé.

3- Boulevard shopping -Estacionamento G6, Av. Visconde de Souza Franco, 776. bairro do Reduto. A pé.

4- Grão Pará shopping – entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé.

5- Shopping Pátio Belém – Pátio Belém, 3º Piso, loja 358. A pé.

6- Paróquia de Nossa Senhora das Graças em Icoaraci – na Praça Pio XII, nº 148. A pé.

7 – FUNBOSQUE em Outeiro – Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé

Ananindeua

Ananindeua aplica nesta segunda a primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com 31 anos completos sem comorbidades. Das 8h às 13h, em dez pontos. Documentação: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo – Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé – Distrito Industrial; Assembleia de Deus – Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; UBS Jaderlândia; Igreja Universal – Aurá; EEEF Gregório de Almeida Brito – PAAR; Paróquia São Lucas Evangelista – Av. Guajará 1; Igreja Universal – Águas Lindas; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Cidade Nova 8.

Marituba

Em Marituba, terá vacinação para pessoas com idade entre 18 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, rodoviários, profissionais da educação e idosos. Das 8h às 12h, nas unidades básicas de saúde.

Outros municípios

Benevides, Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará ainda não divulgaram calendário vacinal contra a covid-19 para esta semana.

Fonte: O Liberal