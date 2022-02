Confira a lista completa de indicados ao Oscar 2022

Foram divulgados os indicados ao Oscar 2022, maior premiação do cinema. A lista apresentada pelos atores Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan.

O drama de faroeste “Ataque dos Cães” lidera a lista com 12 indicações, seguido da ficção científica “Duna“, que foi indicada em 10 categorias.

Entre as categorias principais, a surpresa foi a indicação da atriz Kristen Stewart por “Spencer”, que apesar de aguardada anteriormente, havia ficado de fora dos indicados ao SAG Awards e ao BAFTA. A cantora Lady Gaga, que vinha ganhando atenção pela atuação em “Casa Gucci”, ficou fora da lista.

Já o curta-metragem brasileiro “Seiva Bruta”, que estava entre os pré-indicados, ficou de fora da lista final dos indicados.

A cerimônia da 94ª edição do Oscar acontecerá no dia 27 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A cerimônia anteriormente estava prevista para o final de fevereiro, mas sofreu um adiamento. Todos os filmes indicados foram lançados entre 1º de março e 31 de dezembro de 2021, pré-requisito para participar do Oscar 2022.

Indicados ao Oscar 2022

Melhor Filme

Belfast

Coda

Não Olhe Para Cima

Drive my Car

Duna

King Richard

Licorice Pizza

Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor Ator

Javier Bardem

Benedict Cumberbatch

Andrew Garfield

Will Smith

Denzel Washington

Melhor Atriz

Jessica Chastain, Os Olhos de Tammy Faye

Olivia Colman, A Filha Perdida

Penélope Cruz, Parallel Mothers

Nicolle Kidman, Apresentando os Ricardos

Kirsten Stewart, Spencer

Melhor Direção

Kenneth Branaugh

Ryusuke Hamaguchi

Paul Thomas Anderson

Jane Campion

Steven Spielberg

Melhor Atriz Coadjuvante

Jessie Buckley

Ariana DrBose

Judi Dench

Kirsten Dunst

Aunjanue Ellis

Melhor Ator Coadjuvante

Ciarán Hinds

Troy Kutsur

Jesse Plemons

Jk Simmons

Kodi Smith-Mcphee

Melhor Roteiro Adaptado

Coda

Drive my Car

Duna

A Filha Perdida

O Ataque dos Cães

Melhor Roteiro Original

Belfast

Não Olhe Para Cima

King Richard

Licorize Piazza

The Worst Person in the World

Melhor Filme Internacional (Estrangeiro)

Drive my Car

Flee

The Hand of God

Lunana

The Worst Person in the World

Melhor Animação

Encanto

Flee

Luca

The Mitchels vs the Machine

Raya e o Último Dragão

Melhor Figurino

Cruella

Cyrano

Duna

Beco do Pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhor Som (Edição + Mixagem)

Belfast

Duna

007: Sem Tempo Para Morrer

O Ataque dos Cães

Amor, Sublime Amor

Melhor Trilha Sonora Original

Não Olhe Para Cima

Encanto

Duna

Parallel Mothers

O Ataque dos Cães

Melhor Curta-Metragem Animado

Affairs of the Art

Bestia

Boxbellet

Robin Robin

Melhor Curta-Metragem

A La Kachuu: Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Melhor Montagem

Duna

Não Olhe Para Cima

King Richard

O Ataque dos Cães

Tick, Tick… Boom!

Melhor Maquiagem e Penteado

Um Príncipe em Nova York 2

Cruella

Duna

Os Olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

Melhores Efeitos Especiais

Duna

Free Guy

007: Sem Tempo Para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Melhor Design de Produção

Duna

Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

A Tragédia de Macbeth

Amor, Sublime Amor

