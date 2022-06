Confira a programação oficial do Arraial da Nossa Gente da Prefeitura de Belém

Tempo de São João! Após dois anos sem a tradicional celebração presencial dos festejos juninos, a Prefeitura de Belém organiza uma grande festa, que será celebrada na Praça Maestro Waldemar Henrique, no bairro do Reduto. A praça volta a ser palco do concurso de quadrilhas juninas da prefeitura, após mais de 10 anos.

De 15 a 30 de junho, cerca de 34 quadrilhas juninas dos diversos bairros da capital paraense devem se apresentar no Piano Palco da praça Waldemar Henrique, nas noites do “Arraial da Nossa Gente”, promovido pela prefeitura, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Artistas populares – Além das quadrilhas e misses, a população também poderá contar com shows de artistas consagrados, já tradicionais nessa época junina. Vai ser a primeira vez, em dez anos, que a praça recebe programação de festa junina.

O presidente da Fumbel, Michel Pinho, afirma que os artistas convidados abrilhantarão ainda mais a festividade. “As atrações musicais que ocorrerão durante o Arraial da Nossa Gente mostram não apenas a grande diversidade cultural e musical de Belém”.

Pássaros Juninos e Cordões de Bicho – Os pássaros juninos e os cordões de bicho vão se apresentar no Teatro Waldemar Henrique, localizado na Praça da República, no bairro da Campina, nos dias 8, 9, 10, 22, 23 e 29 de junho.

Com o avanço da vacinação e as medidas de segurança e de saúde oferecidas pela Prefeitura de Belém, é esperado que os concursos e apresentações contemplem a todos, e que os eventos possam ser desfrutados com a maior segurança possível.

Confira a programação oficial do Arraial da nossa gente:

Fase eliminatória do concurso (34 quadrilhas)

Horário 15/06 16/06 17/06 18/06 19:00H – 19:20H Sabor Açaí Rosa de Ouro Encanto Junino Fuzuê Junino 19:30H – 19:50H O Amor é Nosso Buscapé Revelação do Marco Romance Matuto 20:00H – 20:20H Fúria Junina Pipocando Roceiros Pé de Moleque Mistura Brasileira 20:30H – 20:50H Balão de ouro Atração Junina Rosa Vermelha Renovação de São João 21:00H – 21:20H Sedução Ranchista Arrastapé Geração Estrela Junina Roceiros da Amizade 21:30H – 21:50H Cristal Junino Santa Luzia Roceiros da Barão Encanto da Juventude 22:00H – 22:20H Furacão Junino Impacto Junino Amor de um Mensageiro Brasileirinha 22:30H – 22:50H Paraíso Junino Moreninha da Campina Tradição Junina Império Junino 23:00H – 23:20H Rainha da Juventude Reino de São João 23:30H – 23:50H

Mostra cultural II

Apresentação de parafolclóricos; bois-bumbá; toadas e carimbós

Local: Praça Waldemar Henrique (Cuia – Concha Acústica) Horário 15/06/2022 18:00H – 19:00H CARIMBÓ DO SEU NEZINHO 19:20H – 20:20H AGRADECIMENTOS 21:00H – 22:30H SHOW PINDUCA

Mostra Cultural II – Apresentação de parafolclóricos; bois-bumbá; toadas e carimbós

Praça Waldemar Henrique (Cuia – Concha Acústica) HORÁRIO 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 18:00H – 19:00H MESTRE VENÂNCIO(CARIMBÓ) CARIMBÓ DA MARIA MESTRE PEDRINHO (CARIMBÓ) SENTA PEIA (CARIMBÓ) CARIMBÓ MURURÉ JURUPARI(CARIMBÓ) ESTRELA DO MAR (CARIMBÓ) 19:20H – 20:20H AYRAKIRÃ(CARIMBÓ) MARRONZINHO (BOI-BUMBÁ) ESTRELA DA BARÃO (BOI-BUMBÁ) CURUMIM TABATINGA (BOI-BUMBÁ) COBRA VENENOSA (CARIMBÓ) CONJUNTO QUEIMADAS (CARIMBÓ) FRUTOS DO PARÁ (CARIMBÓ) 20:40H – 21:40H FLOR DA JUVENTUDE(BOI-BUMBÁ) AMIGOS DE CURURUPÚ (PARAFOLCLÓRICO) TRILHAS DA AMAZÔNIA (PARAFOLCLÓRICO) FRUTOS DO PARÁ (PARAFOLCLÓRICO) BOI RESOLVIDO (BOI-BUMBÁ) REI DO CAMPO (BOI-BUMBÁ) CATIGURIA (BOI-BUMBÁ) 22:00H – 23:00H ENCANTO DO SOL (TOADA) GRUPO CAIAPÓ (TOADA) MAGIA DA TOADA(TOADA) GALERA DA TOADA (TOADA) MOARA (PARAFOLCLÓRICO) UIRAPURÚ (PARAFOLCLÓRICO) PARÁ CABOCLO (PARAFOLCLÓRICO) 23:20H – 00:20H FLOR DA AMAZÔNIA (PARAFOLCLÓRICO) SHOW JOÃO DA HORA SHOW PEDRINHO CALADO SHOW XEIRO VERDE REGIONAL IAÇA(PARAFOLCLÓRICO) OS CURUPIRAS (PARAFOLCLÓRICO) IAÇA LUTERANA(PARAFOLCLÓRICO)

Mostra Cultural II – apresentação de parafolclóricos; bois-bumbá; toadas e carimbós

Praça Waldemar Henrique (Cuia – Concha Acústica) HORÁRIO 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06 18:00H – 19:00H MOLEQUES DO CARIMBÓ TAMUATÁS DO TUCUNDUBA (CARIMBÓ) FLOR DO PARÁ (CARIMBÓ) CABANO MESTIÇO (CARIMBÓ) 3º IDADE PEDREIRENSE (CARIMBÓ) TAMBOIARA AMAZÔNIA (CARIMBÓ) PARÁSILEIROS (CARIMBÓ) MISTURA NATIVA (CARIMBÓ) 19:20H – 20:20H OIRANDÉ ARA (CARIMBÓ) VELUDINHO (BOI-BUMBÁ) ESTRELA DALVA (BOI-BUMBÁ) LUAR DO MARCO (BOI-BUMBÁ) VILA DA BARCA (CARIMBÓ) CARIMBOLANDO (CARIMBÓ) TAMBORIMBÓ (CARIMBÓ) FILHOS DA TERRA (PARAFOLCLÓRICO) 20:40H – 21:40H FLOR DO CAMPO (BOI-BUMBÁ) PARÁMAZON (PARAFOLCLÓRICO) MISTURA REGIONAL (PARAFOLCLÓRICO) MAPIMGUARI (PARAFOLCLÓRICO) MISTERIOSO DE ITAITEUA (BOI-BUMBÁ) BOI VIDINHO (BOI-BUMBÁ) TRAVESSO (BOI-BUMBÁ) OS BAIOARAS (PARAFOLCLÓRICO) 22:00H – 23:00H AYAKYRÃ (TOADA) GUERREIROS DO BOI (TOADA) TRIBO AWAETÉ (TOADA) TRIBO DOS FEITICEIROS (TOADA) TUCUXI (PARAFOLCLÓRICO) ETNIAS DA DANÇA (TOADA) BALLET FOLCLÓRICO DA AMAZÔNIA (PARAFOLCLÓRICO) COMPANHIA AMAZÔNICA DE DANÇAS (PARAFOLCLÓRICO) 23:20H – 00:20H ENCANTOS DO CURIÓ (PARAFOLCLÓRICO) SHOW ARRAIAL DO PAVULAGEM SHOW SUANNE BATIDÃO SHOW ADILSON ALCÂNTARA PARANATIVO (PARAFOLCLÓRICO) MUIRAQUITÃ (PARAFOLCLÓRICO) COMPANHIA FOLCLÓRICA AMAZÔNIA BRASIL (PARAFOLCLÓRICO) DECAMERON (TOADA) 00:20H – 01:20H SHOW BANDA WARILOU

Grupos de toadas no Piano Palco 21:00H KAWAHIVA 19/06/2022 21:00H ANANIN DANCE 27/06/2022 21:00H PARÁ AÇAÍ 30/06/2022

Texto: Juliana Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Alessandra Serrão