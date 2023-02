Confira dicas de cuidados com a alimentação durante a folia de Carnaval

Com a chegada do carnaval, muitos já estão se preparando para curtir a folia durante uma das maiores festas populares do país. Para aproveitar sem prejudicar a saúde durante os vários dias de festa, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, traz algumas dicas e orientações para os foliões.

A nutricionista Débora Souza Lima, que atua na unidade pertencente ao Governo do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde, destaca a importância da manutenção de uma alimentação equilibrada antes e durante os dias de carnaval, dando preferência para alimentos ricos em carboidratos, como pães, massas e frutas, essenciais para garantir energia durante todo o período.

“É importante também consumir proteínas, como carnes e ovos, para ajudar na recuperação muscular após a atividade física mais intensa. Evite o consumo de alimentos gordurosos e pesados, que podem prejudicar a digestão e causar desconforto”, explica a nutricionista. “Dê preferência para alimentos leves como saladas, frutas e sanduíches naturais”, complementa.

Débora alerta ainda sobre a importância de manter-se hidratado, a fim de evitar casos de desidratação e insolação, que podem acabar com a diversão mais cedo do que o planejado.

“A dica de ouro é consumir muita água e outras bebidas, como sucos e água de coco, para repor os líquidos perdidos em decorrência do calor e da transpiração”, conta a nutricionista. “Quem for cair na folia deve evitar o consumo excessivo de álcool e refrigerantes, que além de ricos em açúcar, podem prejudicar a saúde e causar desidratação”, ressalta.

Para quem quer manter a forma durante o carnaval, a nutricionista recomenda a prática de atividades físicas, como caminhada, corrida e dança. Essas atividades ajudam a queimar calorias e manter o corpo em forma, além de proporcionar diversão e bem-estar.

“O importante durante a folia é repor as energias, descansando e dormindo bem, respeitando os limites do corpo e evitando os exageros que possam comprometer a saúde”, destaca Débora.

Confira algumas sugestões de alimentos e bebidas para consumir durante o carnaval:

· Frutas: São uma ótima opção para repor nutrientes e vitaminas, dentre elas laranja, abacaxi, melancia, uva, morango e banana;

· Sanduíches: Opte por opções naturais com pão integral e inclua proteínas magras, como peito de peru, queijo branco, ovo e atum. Adicione vegetais, como alface, tomate e cenoura, para aumentar a saciedade e fornecer vitaminas e minerais;

· Barra de cereais e frutas secas: São opções práticas e fáceis de carregar para repor a energia durante a folia;

· Saladas: Consuma saladas leves e coloridas, incluindo vegetais como folhas verdes, tomate, cenoura e beterraba. Adicione proteínas, como frango ou atum, e finalize com temperos ou um molho leve;

· Bebidas: Beba bastante água, chás gelados, sucos e isotônicos naturais, como a água de coco, vitaminas e smoothies;

· Carnes: As mais recomendadas são frango grelhado ou assado, peixes como salmão e atum, carnes magras, além de carnes brancas como peru e chester;

