Confira esses 6 alimentos ótimos para baixar o colesterol ruim

A alimentação é fundamental para melhorar o perfil de colesterol. Confira como baixar o LDL naturalmente neste artigo.

Hoje em dia, uma das principais causas de mortes em todo o mundo são as doenças crônicas não transmissíveis. Os níveis de colesterol no organismo se relacionam diretamente com algumas dessas enfermidades. Contudo, uma alimentação saudável pode ajudar na prevenção desses problemas. Veja agora 6 alimentos para baixar o colesterol ruim.

Tipos de colesterol

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o colesterol é importante para o funcionamento do corpo. Ele exerce funções como, por exemplo, ajudar na produção de alguns hormônios.

Existem diferentes tipos de colesterol: o colesterol total, o HDL, que é conhecido como colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim. Esse último é a causa de diversos malefícios à saúde e precisa estar em níveis bem controlados.

Alimentos para baixar o LDL

Alguns alimentos são capazes de aumentar o colesterol ruim, mas também há aqueles que conseguem diminuir a concentração do LDL. Nesse sentido, confira a lista do que consumir para reduzir os níveis desse componente.

1. Aveia

A aveia pode ser consumida de diferentes formas, seja como farelo, farinha ou em grãos. A ação desse alimento na redução do LDL se dá devido à presença da betaglucana, uma fibra solúvel que reduz a absorção de colesterol pelo organismo.

2. Azeite de oliva

O azeite de oliva é um óleo com excelente composição. Além disso, ele ajuda a reduzir o LDL e contribui para o aumento do colesterol bom, o HDL. Utilize pelo menos uma colher de sopa na salada ou por cima da comida para aproveitar seus benefícios.

3. Linhaça

A linhaça é um alimento rico em ômega 3, que é ótimo para reduzir o colesterol ruim e também para baixar os triglicérides. A forma correta de consumir esse grão é triturar ou moer as sementes, pois dessa forma o intestino consegue absorver melhor seus nutrientes.

4. Peixes

Assim como a linhaça, os peixes são fontes de ômega 3. As principais espécies que você deve consumir para ter maiores quantidades desse nutriente são o salmão, a truta e o atum. No entanto, o preparo deve ser preferencialmente assado ou grelhado.

5. Oleaginosas

As oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas são alimentos com uma excelente composição de gorduras boas. Além de auxiliar na redução do LDL, elas possuem antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce. Porém, esses alimentos devem ser consumidos com moderação, pois são muito calóricos.

6. Chocolate amargo

O chocolate amargo tem maior quantidade de cacau e, em contrapartida, menos açúcar. Por essa razão, possui mais flavonoides, que são compostos antioxidantes que ajudam a diminuir o colesterol ruim.

