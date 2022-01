Confira horários das embarcações que fazem a linha Terminal Hidroviário – Porto CDP em Outeiro

Um navio, com capacidade para 1 mil pessoas, e uma lancha, com capacidade para 650 pessoas, já estão operando a linha Porto da CDP (Outeiro, antiga Sotave) – Terminal Hidroviário de Belém. Serão pelo menos três viagens por dia, com duração média de uma hora, todos os dias da semana. A operação deve seguir enquanto a travessia pela ponte sobre o rio Maguary continuar suspensa. As viagens são gratuitas.

Confira os horários de travessia para a Ilha de Outeiro:

– Outeiro para Belém

06:30 (embarcação com mil lugares)

07:00 (embarcação com 650 lugares)

– Belém para Outeiro

12:00 (embarcação com mil lugares)

13h (embarcação com 650 lugares)

– Outeiro para Belém

13:30 (embarcação com mil lugares)

14:30 (embarcação com 650 lugares)

– Belém para Outeiro

17:30 (embarcação com mil lugares)

19:30 ( embarcação com 650 lugares)

Fonte: O Liberal

Foto: Marcelo Seabra/Agência Pará