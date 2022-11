Confira lista de cotados para ministérios do governo Lula

Desde a eleição de Lula (PT) para a Presidência da República, em 30 de outubro, as atenções se voltam para os nomes que devem formar a cúpula do governo federal a partir de 2023. Em meio a muitas especulações, o próprio Partido dos Trabalhadores, elaborou uma lista do “time dos sonhos” do governo petista. De acordo com O Antagonista, a relação de nomes está circulando entre correligionários.

A lista é composta de alguns nomes já considerados óbvios, como a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), o ex-ministro Aloizio Mercadante e Fernando Haddad, mas também conta com novidades como João Pedro Stédile, um dos principais líderes do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MTST).

Lula já prometeu a expansão no número de ministérios. A expectativa é de que o número de pastas do governo seja acrescido de ao menos dez novos ministérios. Atualmente, a administração federal conta com 23 ministérios, um enxugamento na comparação com os governos anteriores de Lula e de Dilma Rousseff.

Confira a lista:

Advocacia-Geral da União – Luiz Carlos Rocha (Rochinha)

Banco Central – Campos Neto [mandato fixo]

Casa Civil – Gleisi Hoffmann

Controladoria-Geral da União (CGU) – Manoel Caetano

Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – Tarso Genro

Ministério da Justiça – Flávio Dino

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Simone Tebet

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – Márcio França

Ministério da Cultura – Bela Gil

Ministério da Defesa – Aldo Rebelo

Ministério da Educação – Aloizio Mercadante

Ministério da Fazenda – Fernando Haddad

Ministério da Integração Nacional – Alexandre Kalil

Ministério da Previdência Social – Paulinho da Força

Ministério da Saúde – Adriano Massuda

Ministério das Cidades – Guilherme Boulos

Ministério das Comunicações – Leonardo Attuch

Ministério das Relações Exteriores – Celso Amorim

Ministério de Minas e Energia – Jorge Samek

Ministério do Desenvolvimento Agrário – João Pedro Stédile

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Rui Costa

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Geraldo Alckmin

Ministério do Esporte – Raí

Ministério do Meio Ambiente – Marina Silva

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Márcio Pochmann

Ministério do Trabalho e Emprego – Carlos Lupi

Ministério do Turismo – Marta Suplicy

Ministério da Infraestrutura – Washington Quaquá

Secretaria da Micro e Pequena Empresa – Marco Aurélio Carvalho

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República – Marco Aurélio Santana

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – André Janones

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – Carol Proner

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Benedita da Silva

Secretaria de Políticas para as Mulheres – Janja Lula da Silva

Ministério dos Transportes – Jilmar Tatto

Secretaria de Relações Institucionais – Luciana Santos

Secretaria-Geral da Presidência da República – Gilberto de Carvalho

Ministério dos Povos Originários – Sônia Guajajara

Petrobras – Guilherme Estrela

Itaipu Binacional – Roberto Requião

Polícia Federal – Jorge Chastalo Filho

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/ PT