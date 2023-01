Confira o funcionamento da Fundação Hemopa para a coleta de sangue no sábado (21) e domingo (22)

A Fundação Hemopa informa o funcionamento para coleta de sangue neste final de semana, sábado (21) e domingo (22), em Belém, Santarém e Capanema com o intuito de reforçar o estoque de sangue para contribuir com abastecimento da rede hospitalar pública e privada do Pará, que atualmente é composta por mais de 200 hospitais. Importante ressaltar que o atendimento transfusional é ininterrupto.

Sábado, 21

Belém – O Hemopa mantém seu expediente normal na sede do hemocentro e na Unidade de Coleta Castanheira, de 7h30 às 17h. Ambas unidades contam com a parceria de instituições públicas, privadas, ONGs, Associações e da sociedade em geral.

Capanema – No Hemonúcleo Capanema, a equipe estará de portas abertas para receber os voluntários de 8h às 17h.

Santarém – No Hemocentro Regional Santarém, a coleta de sangue será de 7h às 13h. Todas as unidades da hemorrede contam com apoio de parceria, por meio de Caravanas Solidárias.

Domingo, 22

A Unidade de Coleta Castanheira estará aberta de 8h às 15h para receber o voluntariado de quem visita o Shopping para o lazer. É mais uma oportunidade para fazer a doação de sangue um programa de final de semana com amigos ou familiares.

Programação de campanhas de doação de sangue até 31/01.

Estação Cidadania de Icoaraci (Campanha Externa)

Data: 24/01/2023

Horário: 7h às 15h

Local: Av. Dr. Lopo de Castro, 78 – Cruzeiro

Previsão: 50 voluntários

Infraestrutura: Unidade móvel e trailer

Estação Cidadania de Icoaraci (Campanha Externa)

Data: 25/01/2023

Horário: 7h às 15h

Local: Av. Dr. Lopo de Castro, 78 – Cruzeiro

Previsão: 50 voluntários

Infraestrutura: Unidade móvel e trailer

Usina da Paz – Bengui (Campanha Externa)

Data: 31/01/2023

Horário: 7h às 17h

Local: Passagem Primeiro de Julho, 32 – Bengui

Previsão: 80 voluntários

Infraestrutura: : Unidade móvel, trailer e infláveis

Critérios para doar sangue:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Para quem teve Covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura.



Hemocentro Belém

Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Castanheira

Rodovia BB-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira.

(em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Sábados, das 7h30 às 17h.

Domingos, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Hemocentro de Santarém

Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: (93) 3524-7550.

Hemonúcleo de Capanema

Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3339.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará