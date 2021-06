Confira o funcionamento na Grande Belém durante o feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, é celebrado nesta quinta-feira, 3, com isso vários espaços públicos e privados sofrem alterações nos seus horários de funcionamento. confira o funcionamento dos principais estabelecimentos e espaços da capital paraense:

Supermercados

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas), confirmou que não haverá restrições quanto à abertura de supermercados durante o feriado. Cada empresa determinará seus horários individualmente.

Centro comercial

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, durante o feriado, as lojas estabelecidas em vias públicas poderão funcionar das 8h às 18h.

Feiras

Todas as feiras, mercados e portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon) vão abrir normalmente.

Bancos

Segundo informou o Sindicato dos Bancários do Pará, não haverá atendimento ao público nas agências bancárias durante o feriado, ficando a movimentação bancária restrita ao autoatendimento.

Espaços de lazer e parques

O Parque Estadual do Utinga, o Mangal das Garças e a Estação das Docas funcionarão normalmente na quinta-feira, atuando das 6h às 17h, das 8h às 18h e das 10h à 1h, respectivamente.

Parque da Residência e Museus do Estado funcionarão das 09h às 19h. Já o espaço Porto Futuro funcionará das 6h às 22h.

Terminal Hidroviário de Belém

O Terminal Hidroviário de Belém vai funcionar normalmente, das 6h às 20h. Para checar os horários das viagens, o interessado deve acessar o site da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH).

Hospitais, postos de saúde, assistência social e vacinação

Segundo a Prefeitura de Belém, os serviços municipais de saúde, por serem considerados essenciais à população, continuarão funcionando normalmente sob regime de escala. Dentre esses serviços, destacam-se todas as unidades de saúde que possuam urgência e emergência, a Central de Leitos, as Unidades de Prontos Atendimento (UPAs), o Hospital Geral de Mosqueiro, a Central de Ambulância (192), o Hospital Mário Pinotti (PSM 14 de Março), o Hospital Humberto Maradei (PSM Guamá) e as unidades de saúde de urgência e emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém (IASB).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que, durante o feriado, as Policlínicas Itinerantes do Estacionamento do Hangar e do Mangueirinho não vão funcionar para atendimento de usuários com sinais e sintomas leves e moderados de Covid-19. A Sespa orienta que, nesse dia, as pessoas com suspeita de Covid-19 procurem atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Região Metropolitana de Belém. O atendimento das policlínicas volta ao normal no dia 4 de junho, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) as 11 unidades da hemorrede não funcionarão para coleta de sangue na quinta-feira. Apesar disto, a gestão assegura que o atendimento transfusional à rede hospitalar será ininterrupto.

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna não terá expediente nos setores administrativo e ambulatorial. Porém, o atendimento emergencial e o cardiológico funcionarão normalmente, 24h por dia.

No Hospital de Clínicas e no Centro Monteiro Leite, o serviço assistencial será ofertado em escala de plantão.

Repartições municipais

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, assinou na última segunda-feira, 31, uma portaria que torna ponto facultativo o expediente das repartições públicas municipais na sexta-feira, 4 de junho. Porém, o dia facultado deverá ser compensado em uma hora por dia no expediente dos servidores municipais no período de 7 a 14 de junho.

A exceção desse ponto facultativo será para o pessoal vinculado aos serviços considerados essenciais no atendimento à população, como cemitérios; Departamento de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan); setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob); Serviço de Proteção Social de alta e média complexidade; conselhos tutelares; e serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém (GMB).

Órgãos Estaduais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que, nos dias 3 e 4 de junho, os atendimentos estarão suspensos nas Estações Cidadania localizadas em Ananindeua, Belém, Parauapebas, Marabá e Santarém. As agências voltarão a atender o público somente na próxima segunda-feira, dia 7.

Shoppings

Boulevard Shopping

– Lojas: das 10h às 22h;

– Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

– Restaurantes: das 11h às 1h

– Cinema conforme a programação.

Parque Shopping

– Lojas: das 10h às 22h;

– Praça de alimentação: das 11h às 22h;

Shopping Bosque Grão Pará

– Lojas: das 10h às 23h;

– Praça de alimentação: das 10h às 23h;

– Áreas de lazer: das 12h às 23h;

– Cinema e restaurantes conforme a programação;

Shopping Metrópole Ananindeua

– Lojas: das 10h às 22h;

– Lotéricas: das 12h às 18h;

– Praça de alimentação e lazer: das 10h às 22h;

– Restaurantes: das 10h às 00h;

– Supermercado: das 8h às 22h;

– Academia: das 9h às 15h;

– Cinema conforme a programação.

Shopping Pátio Belém

– Lojas: das 10h às 22h;

– Praça de alimentação: das 10h às 22h;

– Padaria: das 8h às 22h;

– Academia: das 6h às 23h;

– Cinema conforme a programação.

Shopping Castanheira

– Lojas: das 10h às 22h;

– Cinema e academia conforme a programação.

