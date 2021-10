Confira os espaços públicos que funcionam neste dia 12 em Belém

Conhecido e festejado por muitos como Dia das Crianças, o feriado desta terça-feira, dia 12 de outubro, na verdade tem caráter religioso, em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, celebrada por católicos. Em Belém, diversos serviços e atendimentos em espaços públicos são mantidos, como nas áreas do entretenimento, lazer e meio ambiente, além da saúde e segurança.

No Jardim Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) oferece programação especial para o Dia das Crianças, das 9h às 16h. Os portões abrem às 8h.

Por conta da pandemia da covid-19, o espaço tem entrada do público reduzida. Só está permitida a venda de dois mil ingressos no local. Após a venda total das entradas, os portões do espaço ficam fechados. A ação faz parte da Semana da Criança, com programação para a garotada até domingo, dia 17.

Ainda às programações de entretenimento, lazer e meio ambiente, a Semma, por meio da Diretoria de Gestão de Áreas Especiais (DGAE), mantém aberta a Praça Milton Trindade, o Horto Municipal, no bairro da Batista Campos. Ela estará aberta à visitação das 9h às 18h neste feriado.

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) informa que neste feriado, 12, não funciona, bem como os espaços culturais sob sua jurisdição.

Durante este feriado a Guarda Municipal de Belém (GMB) atua com seu efetivo diário nos 37 postos fixos e com rondas em toda a capital e distritos de Belém.

Maior parte dos serviços de saúde funcionam normal

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que funcionam normal as cinco Unidades de Pronto Atendimento (Upas) de Belém abertas 24 horas: Jurunas, Terra Firme, Sacramenta, Marambaia e Icoaraci.

Além do Pronto Socorro Mário Pinotti, no Umarizal, o Pronto Socorro Humberto Maradei Pereira, no Guamá, e os setores de urgência 24 horas do Hospital de Retaguarda Dom Zico, no Marco, e Hospital Geral de Mosqueiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funciona de domingo a domingo durante 24 horas, e o Hospital Veterinário Dr. Vahia, no Tapanã, funciona normal.

As equipes da Vigilância Epidemiológica da Sesma seguem atuando até o dia 30 no Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás, e no Terminal Hidroviário da cidade, no Reduto. Lá, elas testam, vacinam e monitoram quem chega à cidade neste período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

As equipes mantêm também trabalho educativo e orientação aos passageiros no Aeroporto Internacional de Belém, Terminal Rodoviário, Terminal Hidroviário, Porto Arapari, Porto Jarumã.

Elas atuam ainda no Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), estabelecimentos essenciais e de eventos, com um trabalho educativo e de orientação dos setores regulados, usuários e inspeção sanitária.

Já as 57 Unidades Básicas e Municipais de Saúde não funcionam neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nem os pontos de vacinação contra a covid-19.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Fernando Sette