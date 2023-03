Confira os novos pontos de venda da Feira do Pescado 2023

Este ano a Feira do Pescado terá novos pontos de venda além dos já tradicionais como a Fundação Cultural do Estado do Pará (Centur) e a Aldeia Amazônica, no Birro da Pedreira. Agora o consumidor poderá visitar também a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), localizada na avenida Augusto Montenegro e as Usinas da Paz do bairro do Guamá e do Icuí-Guajará, em Ananindeua. A feira será realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) nos dias 5 e 6 de abril. Em Belém, a programação ocorrerá em parceria com a Secretaria Municipal de Economia (Secom).

Decreto

Até o dia 7 de abril, a saída do pescado no Pará está restrita conforme estabelece o decreto estadual de número 2.941/2023, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 13. A medida passou a vigorar no dia 24 deste mês.

O decreto considera a necessidade de serem adotadas medidas administrativas com vistas a minimizar os problemas de abastecimento de pescado no período, de modo a garantir a oferta do produto a preços acessíveis.

A legislação estabelece que para garantir o abastecimento do mercado interno de forma emergencial, fica a Administração Pública estadual autorizada a suspender a emissão de documentos necessários para a movimentação de toda e qualquer espécie de pescado in natura, fresco, resfriado, congelado e curado (salgado) para fora do Estado do Pará, no período de 24 de março a 7 de abril de 2023, exceto pescado congelado e com selo de aprovação do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido em favor de indústrias registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Confira os endereços dos pontos de venda da Feira do Pescado em Belém e Ananindeua

– Fundação Cultural do Estado do Pará (Centur): avenida Gentil Bittencourt 650, Nazaré – Belém/Pará

– Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel: avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira

– Sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) – Avenida Augusto Montenegro, Km 10, S/N

– Usipaz do Guamá – Avenida Bernardo Sayão, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

– Usipaz Icuí-Guajará – Estrada do Icuí-Guajará, S/N, esquina com a Avenida Independência, Ananindeua.

Foto: Reprodução Ag.Pará