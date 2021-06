Confira quem recebe a terceira parcela do auxílio emergencial neste fim de semana

Os trabalhadores nascidos em fevereiro e março recebem, neste fim de semana, o depósito da terceira parcela do auxílio emergencial 2021. Neste sábado (dia 19), os que fazem aniversário no segundo mês do ano terão o crédito em conta poupança social digital. Neste domingo (dia 20), os aniversariantes de março vão receber o valor devido.

Os valores do benefício emergencial 2021 correspondem a R$ 150 (para quem mora sozinho), R$ 250 (para famílias com dois ou mais integrantes) e R$ 375 (para mães chefes de família).

Por enquanto, o dinheiro poderá ser movimentado apenas pelo aplicativo Caixa Tem. O saque e a transferência bancária só estarão liberados a partir dos dias 2 e 5 de julho, respectivamente. Confira abaixo.

O app permite o pagamento de boletos (como contas de consumo de água, luz, gás e telefone) ou de compras feitas em farmácias, lojas e supermercados, por meio de um cartão virtual gerado na hora ou de QR Code.

Quem será contemplado

Os trabalhadores agora contemplados são aqueles que se inscreveram para ter o benefício ainda em 2020. São informais, desempregados, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e inscritos no CadÚnico sem direito a Bolsa Família.

Os cadastros foram feitos pelo aplicativo, pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelos Correios, em 2020. Esses beneficiários ainda são considerados elegíveis ao pagamento neste ano.

Calendário de depósito em conta

Nascidos em janeiro – 18 de junho

Nascidos em fevereiro – 19 de junho

Nascidos em março – 20 de junho

Nascidos em abril – 22 de junho

Nascidos em maio – 23 de junho

Nascidos em junho – 24 de junho

Nascidos em julho – 25 de junho

Nascidos em agosto – 26 de junho

Nascidos em setembro – 27 de junho

Nascidos em outubro – 29 de junho

Nascidos em novembro e dezembro – 30 de junho

Calendário de saque e transferência bancária

Nascidos em janeiro – 1º de julho

Nascidos em fevereiro – 2 de julho

Nascidos em março – 5 de julho

Nascidos em abril – 6 de julho

Nascidos em maio – 8 de julho

Nascidos em junho – 9 de julho

Nascidos em julho – 12 de julho

Nascidos em agosto – 13 de julho

Nascidos em setembro – 14 de julho

Nascidos em outubro – 15 de julho

Nascidos em novembro – 16 de julho

Nascidos em dezembro – 19 de julho

