Conflito entre empresa e povos tradicionais ganha contornos diferentes a cada dia

Um fato inusitado se registrou na última terça-feira, 31, quando o representante indígena Paretê Tembé esteve reunido com um grupo de vereadores na Câmara Municipal de Tomé-Açu para denunciar o que ele classifica como crimes praticados por uma empresa produtora e beneficiadora de dendê em fazendas espalhadas pelos municípios de Tomé-Açu, Moju e Acará. Nessa mesma ocasião, um grupo de indígenas e quilombolas invadia as terras de uma das fazendas da empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC) para a prática de furto de frutos frescos de dendê. O grupo estava armado e preparado para a subtração ilegal dos produtos em diversos caminhões, fato que foi imediatamente comunicado na Delegacia de Polícia do município, assim como à Polícia Militar, com pedido de providências.



Da reunião com Paretê Tembé participaram os vereadores Charles Saraiva, Dinho nipo-bras, Eliseu e Larissa Miruka, além de representantes de 20 comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas.

De acordo com informações que chegam ao conhecimento das autoridades de Tomé-Açu, Acará e Moju, toda a produção de dendê furtada das fazendas da BBF estaria sendo levada para empresas como a Vila Nova, Dende Tauá e BBB – contra as quais existem inúmeras ocorrências nas delegacias de polícia por acusação de receptação de produto furtado, tendo em vista que os fornecedores dos frutos frescos de dendê (CFF) não têm como comprovar a origem da produção fornecida e, tampouco, as empresas teriam um controle de fiscalização desses produtos.



Desta forma, uma outra empresa que está se estabelecendo na área, corre o risco de adquirir da empresa fornecedora de óleo de dendê, produto de origem ilícita, ou seja, receptação. A maior preocupação na área, e que já foi alvo de protestos no centro da cidade de Tomé-Açu, organizados por políticos e funcionários da BBF RIC, é que a companhia continua com demissões de pais de família que dependem da empresa para sobreviverem com suas famílias, em decorrência das invasões nas áreas de plantios, onde estão tomadas por criminosos, consequentemente não existe colheita por parte da proprietária e/ou agrícolas nas áreas invadidas. Esses funcionários denunciam que, constatemente, são ameaçados, já foram feitos reféns de indígenas e quilombolas, que invadem as fazendas armados, furtam frutos de dendê, máquinas, equipamentos, incendeiam veículos, destróem as sedes administrativas das fazendas, bloqueiam vias, impedindo os trabalhadores em seus direitos constitucionais de ir e vir.



DENÚNCIA

O portal Plantão da Verdade, de Tomé-Açu, deu eco às acusações contra Paretê Tembé e outros indígenas e políticos, feitas com propriedade pelo deputado Delegado Caveira na manhã do sábado, 28/05, ocasião em que esteve no município acompanhando a comitiva liderada pelo senador Zequinha Marinho. O parlamentar disse que há uma “teia criminosa” na cidade que envolve políticos da região, assim como empresas que adquirem produtos de furtos para concorrer com a própria vítima, numa atividade desleal e que acontece sob as vistas das autoridades.



OUTRO LADO

Em redes sociais, Paretê Tembé, que responde vários processos criminais, apesar de ser muito bem relacionado com políticos de Tomé-Açu, afirma que há desmandos contra os povos indígenas e quilombolas; acusa segmentos da imprensa de posicionamentos contrários à causa e que ele é o “rei do dendê”, fato contestado por especialistas e pessoas que o conhecem e afirmam que ele nunca plantou uma árvore de dendê em sua vida e lidera as invasões nas áreas.



Imagens: Redes Sociais