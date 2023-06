Conflito na Rússia mostra rachaduras na poderosa estrutura de Putim que não tem prazo para terminar

Estados Unidos e China se manifestaram depois do recuo das lideranças russas rebeldes denominadas Wagner. O desafio sem precedentes ao presidente Vladimir Putin pelos mercenários expôs vácuos em sua imensa liderança que poderão levar muito tempo até serem resolvidos. Esta é a avaliação do Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken divulgadas neste domingo, 25.

Blinken disse que o mundo ainda não viu o ato final do imbróglio. Ele concedeu entrevista à ABC News sobre o motim ocorrido na Rússia e que enfraquece a liderança de Putim, o qual prometeu punir severamente os traidores, embora sem citar como será esta punição.

As forças rebeldes são lideradas pelo paramilitar Yevgeny Prigozhin.

No entendimento do Secretário de Estado dos EUA, as tensões que chegaram ao seu pico nos últimos dias vinham de vários meses, o que pode afetar severamente as capacidades de Moscou sobre a Ucrânia, país com que a Rússia está em guerra desde o ano passado.

“Observamos mais rachaduras surgirem na fachada russa. É muito cedo para dizer exatamente para onde vão e quando chegarão lá. Mas, certamente, temos todo tipo de novas questões que Putim terá de abordar nas próximas semanas e meses”, esclareceu Blinken, segundo o qual, o foco norte-americano está exclusivo na Ucrânia, garantindo que o país tenha o que precisa para se defender e retomar o território ocupado pela Rússia. (Da Ronabar)

Imagem: Agência Brasil