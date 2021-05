Confronto entre manifestantes palestinos e soldados israelenses na Cisjordânia deixa mortos

Grupo atirou pedras em militares, que revidaram com tiros. Israel continua ofensiva a Gaza.

Moradores da Cisjordânia e forças de segurança de Israel entraram em confronto nesta sexta-feira (14), em mais um capítulo da crise no Oriente Médio. Fontes ligadas às autoridades locais de saúde disseram à agência Associated Press que 11 manifestantes palestinos morreram baleados por soldados israelenses.

Uma semana de confrontos entre Israel e Palestina: veja imagens marcantes

Os confrontos ocorreram em Nablus, cidade palestina na Cisjordânia próxima a Ramallah, onde um grupo protestava contra a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza. Com bandeiras da Palestina, os manifestantes montaram barricadas e atiraram pedras contra os soldados israelenses, que revidaram disparando com armas de fogo.

Manifestante levanta bandeira da Palestina durante protesto em Nablus, na Cisjordânia, contra ataques israelenses nesta sexta-feira (14) — Foto: Majdi Mohammed/AP Photo

Além disso, no norte de Israel, militares abriram fogo contra um grupo de libaneses e palestinos que arrombaram uma cerca e cruzaram a fronteira do Líbano rumo ao território israelense. Um libanês foi morto.

Também nesta sexta, três foguetes foram disparados na direção de Israel a partir da Síria. No entanto, segundo a imprensa israelense, os projéteis não atingiram áreas habitadas do país. Não se sabe qual grupo efetuou esses disparos.

Tensão na Faixa de Gaza

Israel enviou tropas para a região da fronteira com a Faixa de Gaza e passou a bombardear o território palestino de perto nesta sexta-feira (14). Não está claro ainda se haverá uma invasão com soldados.

Nesta sexta-feira, os israelenses começaram com ataques antes do sol nascer. O alvo são as redes de túneis que os militantes do Hamas usam em Gaza.

Com os disparos de artilharia dos tanques israelenses concentrados ao longo da fronteira com o enclave, centenas de moradores de Gaza abandonavam suas casas, relataram testemunhas.

Desde segunda-feira, quando começaram os ataques aéreos, 126 pessoas morreram em Gaza, sendo que 31 eram crianças, e 20, mulheres. Outras 950 ficaram feridas. Em Israel, 7 morreram, inclusive uma criança de 6 anos.

Imagens de satélite mostram destruição em Gaza e em Israel

O Hamas, o grupo militante que controla a Faixa de Gaza, tem disparado foguetes no território de Israel —sete vítimas civis e um soldado morreram.

O sistema antimísseis israelense, o “Domo de Ferro”, interceptou quase 90% dos 1.800 foguetes lançados esta semana a partir de Gaza.