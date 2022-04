Confusão em bar de Parauapebas termina com duas pessoas baleadas

A segurança Ana Paula Ferreira e uma outra pessoa ainda não identificada, foram baleadas em um bar na Avenida B, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas.

Segundo o jornal Correio dos Carajás, a polícia militar relatou que Ana Paula era segurança do estabelecimento e trabalhava no momento do crime. Tudo começou quando um homem não identificado discutiu e entrou em luta corporal com os seguranças do bar, e logo em seguida efetuou os disparos contra as vítimas.

Ainda segundo o jornal, a Polícia contou que Ana Paula foi atingida na região do abdômen e a outra pessoa atingida na perna. O autor dos disparos fugiu logo em seguida em um carro Gol de cor verde. O criminoso segue foragido da polícia e não foi identificado até o momento.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Reprodução/Correio de Carajás