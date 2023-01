Confusão no prédio

Comerciantes chineses instalados em Belém estão criando problema para o sindico do Edifício Palácio do Rádio, no centro de Belém. Até churrasco fazem nos corredores do prédio, o que assusta os moradores desde o assalto que ocorreu, com bandidos à procura de dinheiro naqueles apartamentos. É que, na sua maioria,os chineses guardam o seu dinheiro em espécie. Agora, estão proibidos de fazer churrasco e o aluguel para eles passa por um crivo muito maior antes do fechamento de negócios.