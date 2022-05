Congresso aprova alteração na escolha de ministros do STF

Nesta terça-feira (10), o Senado Federal aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a idade máxima de nomeados para o Supremo Tribunal Federal (STF). Com a medida, o limite passa dos atuais 65 anos para 70 anos.

Além do STF, a mudança também valerá para as outras Cortes, como o STJ (Superior Tribunal de Justiça); os TRFs (Tribunais Regionais Federais); o Tribunal Superior do Trabalho; os Tribunais Regionais do Trabalho; e ainda o TCU (Tribunal de Contas da União). Além disso, o STM (Superior Tribunal Militar) também passará a ter limite de idade.

O relator da PEC no Senado foi Weverton Rocha (PDT-MA), que não modificou o texto da Câmara.

– O acréscimo proposto pela PEC de limite de idade máxima de 70 anos para a indicação de ministros civis ao STM é de todo razoável e apresenta simetria com o tratamento conferido à matéria nos outros Tribunais Superiores – apontou.

Fonte: Pleno News

Foto: Nelson Jr./SCO/STF