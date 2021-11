Congresso da Cidade define propostas prioritárias no Plano de Investimentos para Belém

Após cinco meses de plenárias, sistematização de propostas e eleição de conselheiros e conselheiras dos distritos administrativos de Belém e segmentos/setoriais, o Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado finalizou a segunda etapa do Fórum com a realização, neste sábado, 06, do Congresso da Cidade. O evento ocorreu no auditório do Hotel Sagres, no bairro de São Brás, e reuniu 232 conselheiros e conselheiras, eleitos nas plenárias de bairros e ilhas e setoriais, durante os debates para elaboração do Orçamento Municipal de 2022.

Os conselheiros e conselheiras juntamente com equipe do governo municipal debateram e aprovaram o Plano de Investimentos a ser agregado à proposta de Orçamento Municipal para 2022. Este segue na Câmara de Vereadores desde o dia 15 de outubro, com prazo para aprovação até o mês de dezembro.

“Isso foi um grande avanço da participação popular na prefeitura de Belém. Com isso, a gente vê que está sendo feita uma gestão democrática que envolve todos os moradores dos bairros”, disse a estudante e conselheira do Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico), Ana Paula Neves, 22 anos.

Para a jovem conselheira ter participado de todo processo garantiu a defesa das propostas prioritárias para a Vila Sorriso, especificamente no bairro da Campina, onde ele reside. Projetos de implantação do Programa Família Saudável, reordenamento da feira da Oito de Maio e atividades de lazer foram defendidos pela estudante. Para a conselheira é relevante destacar o lazer por meio de programações culturais. “Essas questões foram apresentadas aos conselheiros e aprovados nas plenárias. A gente tá aqui para concluir esse processo junto com outros distritos. É um momento muito importante, é simbólico para a nossa cidade”, revelou.

“É uma grata satisfação estar aqui nesse processo de construção do Tá Selado, que vai trazer para nós todas as demandas que nós colocamos, durante vários meses, em diversos setores, especialmente, no setor da cultura. Mas gente tá aqui na luta para implantar o Sistema Municipal de Cultura e a implementação da Lei Valmir Bispo Santos e fazer com que o nosso conselho seja legítimo”, contou a cantora, dançarina, coreógrafa e membro do Centro em Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), Claudia Peninche, 53 anos, que transita pela arte desde a adolescência.

Balanço positivo – Até a realização do Congresso da Cidade com os conselheiros, o Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado realizou na primeira etapa, de fevereiro a junho, 164 plenárias nos 78 bairros e ilhas de Belém e 72 reuniões de segmentos.

Nas plenárias segmentos/setoriais, reuniu representantes dos segmentos Negras e Negros, LGBTQUIA+, Indígenas, Juventude, Hip Hop, Crianças e Adolescentes e Funcionalismo Público; e nas temáticas, discutiu Transporte, Mobilidade e Acessibilidade, Saneamento, Cultura, Regularização Fundiária e Plano Diretor Municipal, entre outras. No total esta etapa reuniou mais de 25 mil pessoas dos oito distritos administrativos de Belém que, juntas, construíram o Plano Plurianual (PPA 2022-2025).

“Depois de um ano inteiro de debates nós elaboramos alguns documentos legais, como o PPA que estabelece o plano de quatro anos para Belém, e elaboramos a Lei Orçamentária. A nossa expectativa de receita para ano que vem é de R$ 4,100 bilhões e boa parte disso já está comprometida com pagamento de dívida, pagamento da folha, saúde, educação, manutenção da máquina publica, coleta de lixo e entre outros. O restante disso nós decidimos em duas maneiras: parte teve que ir para emendas impositivas dos vereadores e uma parte veio para o Tá Selado”, explicou o secretário municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), Cláudio Puty.

O titular da Segep explicou, também, o processo de investimento do erário municipal a partir dos resultados das plenárias. “O que o Tá Selado fez foi discutir bairro a bairro, setorial com setorial, o que seria prioritário. Nós definimos o valor de 44 milhões e distribuímos nos diversos bairros de Belém e eles decidiram o que fariam com aquele montante que lhe coube. Obviamente, não deu para tudo que se queria. Mas foi um processo pedagógico importante”, explicou Puty.

Planejar a cidade a partir da participação Cidadã – O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, acompanhou a conclusão da segunda etapa do Tá Selado e destacou que é preciso ouvir o povo. “A gente precisa planejar a cidade. Para planejar a cidade é preciso ouvir o que a sociedade tem de necessidade, não dá para nós impormos políticas públicas de cima para baixo. É preciso ouvir aqueles que estão na ponta, aquele que sofrem os problemas cotidianos de uma cidade como Belém. E quando criamos o Congresso da Cidade e quando resolvemos ouvir a sociedade, é justamente para que a gente possa elaborar um projeto que represente a totalidade dos cidadãos que moram em Belém”, frisou o Vice-prefeito.

Participação indígena – A capital paraense tem cerca de 8 mil indígenas e é a primeira vez que os povos indígenas são reconhecidos no contexto urbano de Belém como participante da gestão municipal, é o que afirma a conselheira do segmento indígena, Nice Tupinambá. “É a primeira vez que um governo nos reconhece e garante a participação da gente. Então, estar hoje aqui representando o movimento indígena de Belém é muito importante. E a gente tá discutindo política pública que possa vir combater o racismo, garantir emprego e renda e acesso à saúde”, afirmou.

Nice Tupinambá elencou as demandas prioritárias no Plano de Investimentos, discutido neste sábado. “A gente tem a questão de emprego e renda para o nosso povo. A parte que nos coube de R$ 200 mil nós vamos destinar ao Banco do Povo de Belém, que vai poder fomentar emprego e renda para o nosso povo. Outra demanda importante é a Casa do Estudante Indígena. Nós temos muitos estudantes indígenas que vêm do seus territórios e estudam nas universidades daqui da cidade e não tem apoio e acolhimento”, pontuou.

Plano de Investimentos – No encontro, os 232 conselheiros de distritos e segmentos/setoriais aprovaram propostas prioritárias para o orçamento municipal 2022. Destacando-se serviços e programas das secretarias municipais de Saneamento (Sesan), Saúde (Sesma) e Urbanismo (Seurb).

Os investimentos do ano que vem estão garantidos em diversos bairros e setoriais, como, por exemplo, no bairro Águas Lindas, com a pavimentação da rua Luís Carlos Prestes. O Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac), no bairro da Maracangalha, garantiu a reforma da Praça Dom Mário. Entre as setoriais destaca-se, no Plano de Investimentos, a setorial de Inclusão, no qual serão investidos R$ 1.200.000,00 para a implantação de ações em favor da garantia de direitos das pessoas com o espetro do autismo e suas famílias.

Todas as ações e programas promovidos pela Prefeitura de Belém, a partir das demandas apresentadas pela população, serão acompanhadas e fiscalizadas pelos 232 conselheiros e conselheiras.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes