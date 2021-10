Conheça a história de Zanziman Ellie, o menino Mogli da vida real

Zanziman Ellie ficou conhecido depois que um documentário sobre a vida dele foi ao ar no canal Afrimax TV, no YouTube, no ano passado. A história do jovem é muito semelhante a de Mogli, personagem do cinema que foi criado na floresta por lobos. Porém, as razões que fizeram Ellie decidir viver na selva como o personagem do filme foram diferentes.

Ellie nasceu em 1999, e desde sempre teve uma aparência física diferente das demais crianças, devido a microcefalia. Isso fez com que a comunidade rejeitasse o garoto, impedindo até mesmo que ele frequentasse a escola por ser considerado mentalmente incapaz de compreender algo.

Pelo tratamento cruel que recebeu, Ellie cresceu com medo dos vizinhos da aldeia onde nasceu, em Ruanda. “Quando ele vê as pessoas, tudo o que ele faz é correr delas”, revelou a mãe do menino no documentário.

Com isso, o jovem passou a viver boa parte dos dias em uma floresta perto da aldeia, correndo e procurando alimento. O comportamento de Ellie fez com que vizinhos o apelidassem de Jungle Boy, além de considerá-lo um macaco, e não um ser humano.

E se tornou uma espécie de celebridade onde moraReprodução/Newsflash

Ellie nasceu com microcefaliaReprodução/Newsflash

Por sua aparência, muitos o chamava de macacoReprodução/Newsflash

Ele passou a viver boa parte de seus dias na florestaReprodução/Newsflash

Mas depois que um documentário sobre sua vida foi postado no YouTube, as coisas mudaramReprodução/Newsflash

Além do bullying por causa da aparência, o documentário revelou que aldeões perseguiam e batiam em Ellie para tentar mantê-lo longe da floresta e, assim, “protegê-lo”.

A forma como o jovem era tratado pelos demais deixava a mãe do jovem triste. “Isso me dói muito, quando meu filho vai, volta e apanha. Eles gritam com ele e o chamam de macaco. Fico tão triste ao ouvir pessoas intimidando meu filho”, relatou a mulher, que chegava a percorrer 230 km de selva por semana atrás do filho, com medo de que ele pudesse não voltar para casa.

A mãe de Ellie ainda revelou que o garoto criou o hábito de se alimentar na mata, com bananas, frutas e grama, rejeitando os alimentos preparados por ela. “Ele não gosta de comida. Ele prefere comer bananas. Ele não sabe de nada, não pode fazer nada”, afirmou.

Da floresta ao terno

A vida do Jungle Boy mudou depois da exibição do documentário. A Afrimax TV criou à época uma campanha no GoFundMe para arrecadar doações e, assim, ajudar Ellie a ter uma vida melhor.

Com o dinheiro das doações, o jovem foi levado a uma escola especial, no Centro Comunitário de Ubumwe, em Ruanda. Além disso, Ellie agora é visto de ternos para ir a aula e passou a conviver com outras crianças, segundo um jornal de Gana.

Após o documentário, a vida do jovem virou de cabeça para baixo. Se antes pessoas batiam e o intimidavam por conta da aparência, agora ele é uma espécie de celebridade onde vive, sendo parado constantemente por pessoas na rua pedindo uma foto com o agora estudante Ellie.

Fonte Metrpoles