Conheça a mansão que MC Kevin morava em São Paulo e poderá entrar na briga pela herança

Em 2019, o youtuber Matheus Mazzafera fez uma visita a MC Kevin no condominio Aruã Eco Park onde o cantor morava em São Paulo com a mãe Valquíria e a irmã mais nova Ellen Bueno.

MC Kevin era proprietário de uma mansão em São Paulo e sempre ostentava carros de luxo nas redes sociais.

Com seus trabalhos e letras de músicas, MC Mevin conseguiu alcançar uma enorme repercussão em todo o país e acumulou uma verdadeira fortuna. A prova viva disso era a forma como ele ostentava nas redes sociais. Ele é dono de sucessos como O Menino Encantou a Quebrada, Cavalo de Troia e Veracruz.

MC Kevin (Reprodução/Internet)

Comenta-se que MC Kevin ganhava R$ 50 mil por show, e faturava por mês nada mais, nada menos do que R$ 350 mil, as informações foram divulgadas pelo site Acorde em NY. Além disso, o cantor era acostumado a aparecer nas redes sociais dirigindo carrões e motos que valiam uma verdadeira fortuna em dinheiro.

MC Kevin (Reprodução/Internet)

Ano passado, o cantor surgiu com um veículo Porsche 911 avaliado em mais de R$ 569 mil. Além disso, nos primeiros meses deste ano, MC Kevin fez duas viagens ostentações com a esposa, Deolane Bezerra. Na primeira, o cantor foi para Dubai e no mês seguinte embarcaram para o México

