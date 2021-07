Conheça a Smartband Huawei Band 6

A Huawei já é uma marca de equipamentos eletrônicos consolidada no mundo inteiro, oferecendo não apenas smartphones com ótimo custo-benefício, mas também fones de ouvidos, roteadores, smartwatches e smartbands.

Há pouco tempo a marca lançou a Huawei Band 6, uma smartband recheada de recursos avançados, que colocam o gadget próximo de um smartwatch no que se refere a funcionalidades.

Se você precisa otimizar o seu tempo e dar mais atenção à sua saúde, continue lendo e saiba tudo o que a Huawei Band 6 pode oferecer.

Conheça a Huawei Band 6

A Huawei Band 6 representa uma grand evolução sobre a Huawei Band 4, a começar pelo tamanho da tela e área visualizável de informações. Fora isso, o aparelho recebeu novos recursos e se tornou mais inteligente e útil. A seguir, vamos analisar suas características por categorias.

O modelo possui tela AMOLED FullView de 1,47 polegadas.Fonte: Huawei/Divulgação

Tela

A Huawei Band 6 tem tela AMOLED FullView de 1,47 polegadas (148% maior que a tela da Band 4) e proporção corpo-tela de 64%, com bordas mais finas, para maior aproveitamento do espaço e visualização otimizada. Além disso, a alta resolução de 282 ppi oferece maior nitidez, o que facilita a leitura de informações menores.

A tela é feita de um vidro curvo, revestido com uma superfície que evita manchas e marcas de dedos.

Construção

A estrutura da Huawei Band 6 é bem robusta, a pulseira é feita de silicone com tratamento UV, que não causa irritações na pele, e ela foi desenvolvida para ser resistentes à sujeira, além de pesar apenas 18 gramas.

O modelo é à prova d’água (até 50 metros) e está disponível nas cores preto grafite, verde floresta, âmbar nascer do sol e rosa sakura.

A Huawei Band 6 agora exibe informações mais detalhadas sobre suas atividades.Fonte: Huawei/Divulgação

Recursos

A Huawei Band 6 conta com todos os principais recursos de monitoramento relacionados à saúde, como o contador de passos e as calorias gastas. Contudo, precisamos destacar as funcionalidades que foram aprimoradas e ficaram ainda mais precisas comparado ao modelo anterior.

A nova versão da Huawei Band tem 96 modos de treino para monitoramento de atividades físicas, incluindo dezenas de esportes. Para completar, o modelo possui monitoramento da saturação de oxigênio no sangue (SpO2), e a avisa quando é hora de reduzir a carga de atividade física para manter a oxigenação sanguínea em níveis seguros. O mesmo ocorre em relação ao monitoramento da frequência cardíaca, que também é ininterrupto.

Há ainda o monitoramento do sono com precisão aprimorada de 96,3%. A pulseira inteligente registra as etapas do sono, analisa e sugere dicas sobre como o usuário pode dormir da melhor forma possível. Para fechar, a Huawei Band 6 oferece monitoramento de estresse e acompanhamento do ciclo menstrual.

A smartband tem monitoramento de estresse e guia integrado de técnicas de respiração.Fonte: Huawei/Divulgação

Recursos extras

Com uma tela maior, a Huawei Band 6 oferece a visualização das notificações de todos os apps instalados no smartphone, incluindo chamadas recebidas ou perdidas. Também é possível checar as condições do clima, acionar a câmera do celular à distância e controlar o player de música.

A pulseira disponibiliza diversos mostradores, entre opções gratuitas e pagas, que podem ser baixadas na loja da Huawei.

Bateria

A bateria da Huawei Band 6 tem autonomia para até 14 dias de uso normal ou até 7 dias de uso intenso. O interessante é que com uma carga de cinco minutos, a pulseira oferece autonomia para cerca de dois dias de uso.

