Conheça atividades ao ar livre para adultos e crianças nesse verão 2023

O verão amazônico 2023 está com tudo e o que não falta é opção para se divertir e aproveitar essa época tão aguardada por todos. Para quem pensa que o verão é feito só de banho de praia e piscina, engana-se, pois tem muita gente que aproveita esse período para fazer atividades ao ar livre.

E se você é do tipo de pessoa que gosta de se divertir no verão bem longe das praias lotadas dessa época, mas está sem ideia do que fazer, vamos dá algumas dicas tanto para adultos quanto para criança, do que fazer nesses dias livre de verão.

Beach Tênis

Considerado o esporte do momento, é o queridinho nesse verão. A prática da atividade esportiva vem crescendo nos últimos anos, e é uma ótima escolha para quem pretende queimar calorias, além disso trabalha a coordenação e flexibilidade. E para jogar é bem fácil, pois é um esporte que só precisa de uma bola, rede e raquete. A atividade pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer lugar mesmo não tendo areia de praia.

Caminhada

Caminha, corrida e ciclismo é uma ótima opção para quem não gosta de ficar parado, além também de trazer grandes benefícios para saúde, como, por exemplo, controle da pressão arterial, fortalecimento muscular, controle de peso corporal, melhora do sono e por aí vai. Confira algumas dicas de lugares para fazer caminhada:

Parque do Utinga

Mangal das Garças

Parque da Residência

Bosque Rodrigues Alves

Porto Futuro

Portal da Amazônia

Ver-o-Rio

Ritbox

Por meio da dança, são realizados exercícios do funcional e também da musculação, proporcionando o fortalecimento muscular e o condicionamento físico. A atividade trabalha o corpo de forma integrada e melhorando a força, resistência, flexibilidade e coordenação.

Pilates Solo ou Yoga

Muito conhecido e famoso, o, pilates é prática que tem diversos objetivos, entre eles o de corrigir a postura, aliviar dores musculares, e também oferecer equilíbrio entre o corpo e a mente, entre outros benefícios. O método consiste em concentração, controle e fluidez na respiração adequada.

Vale lembrar que todas essas dicas, para quem tiver o interesse de praticar, deve procurar orientação de um profissional qualificado antes de iniciar qualquer forma de treinamento.

Imagem: André Oliveira – Educador Físico

Atividades para Crianças

E para quem tem criança em casa e deseja propor uma experiência diferente nessas férias para a garotada, saiba que também há programação para esse público que não pode ficar de bobeira em casa, as férias escolares, é uma ótima oportunidade de mostrar outras tarefas divertidas.

Jogos e Brincadeiras

O que não falta pela cidade são espaços recreativo e educativo destinados a crianças e adolescentes nessa época de verão e férias escolares. Nesses espaços podem surgir diversas opções de atividades, desde jogos, dança, esporte até produção de artesanato. Veja algumas dicas do que fazer em espaços ao ar livre:

Brincadeiras com balão de água são sempre muito divertidas e as crianças adoram.

Brincar de esconder um objeto e achar, lugares amplos possibilitam fazer esse tipo de interação.

Brincadeiras com bolas como, por exemplo, futebol, queimada, peru, pato-ganso, são uma das opções que as crianças adoram brincar.

Foto: Reprodução Adobe

CrossKids

Esse esporte é recomendado para crianças de 5 a 12 anos. O objetivo dessa atividade é combater ao sedentarismo infantil, tendo como foco o exercício e não a carga, como é no caso de adultos quando praticam esse tipo de atividade. A diferença do Crossfit é que não exige a mesma complexidade dada para o adulto, sendo assim, são trabalhadas de forma lúdica apresentando técnicas conforme a faixa etária.

Yoga Kids

Essa atividade é nova em Belém (PA), recomendado para crianças acima de 4 anos, tem como foco prevenir lesões posturais, além de trazer as crianças para o contato com a natureza. O Yoga proporciona um equilíbrio de mais qualidade, força e capacidade aeróbica, além de oferecer saúde mental aos pequenos.

posições divertidas de Yoga para crianças

Sempre busque profissionais qualificados que possam ajudar desenvolver essas ideias da melhor forma possível, e lembre-se, beba muita água, use protetor solar e divirta-se com qualidade.

Foto Destaque: André Oliveira – Educador Físico

Por: Marina Moreira