Conheça o Android 12L, sistema voltado para tablet e dobráveis

Anunciado em outubro do ano passado, o Android 12L ganhou mais novidades nesta semana. O sistema operacional voltado para tablets, dobráveis e Chromebooks recebeu atualizações de usabilidade e um novo layout.

Em relação ao design, o Android 12L otimizou as telas de bloqueio, inicial, de notificação, configurações e mais. De acordo com o Google, as mudanças foram realizadas após o feedback dos usuários que estão utilizando a versão beta.

“Por exemplo, ouvimos de você que o motivo mais comum para deslizar para baixo até a aba de notificações é verificar e limpar as notificações. No 12L, movemos notificações e blocos rápidos para suas próprias colunas dedicadas para oferecer mais espaço para visualizar e remover as notificações”, explicou a empresa.

As notificações agora são agrupadas em outra coluna

O modelo de duas colunas também aparece caso a pessoa esteja configurando um novo dispositivo, por exemplo. Além disso, será possível alterar a forma com que os recursos aparecem sem precisar entrar em cada seção especificamente, tudo no menu de Configuração.

No quesito tarefas, o software ganhou uma nova barra de tarefas para abrir vários aplicativos ao mesmo tempo (no máximo até 6). Com a ferramenta é possível trocar rapidamente entre os apps, dividir a tela entre eles, arrastar e jogar os softwares para o lado e mais.

Será possível dividir a tela entre aplicações

Lançamento

O Android 12L já teve uma versão de desenvolvedor, 3 betas e agora chegará junto da versão 12.1 do sistema operacional principal da marca. E além dos dispositivos com telas maiores, o Android 12L também está disponível para smartphones do Google.

Ele foi lançado na última segunda-feira (07) para os modelos Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5 e Pixel 5a. No final de março ele chegará também para o Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Acessar as configurações está mais fácil no Android 12L

Para tablets e dobráveis, o Android 12L chegará em sua última versão próximo ao final de 2022 e terá atualizações planejadas para aparelhos da Samsung, Lenovo e Microsoft.

