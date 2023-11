Conheça o Centro de Reabilitação e Inclusão Social para pessoas com TEA em Ananindeua

A prefeitura de Ananindeua inaugurou no mês passado um serviço público inédito marcado na história do município. O CERTEA – Centro Especializado em Reabilitação e Referência em Transtorno do Espectro Autista, o primeiro equipamento público no Estado que faz esse tipo de atendimento por meio da Administração Municipal.

O prefeito Doutor Daniel fez questão de ressaltar o papel fundamental desse serviço para transformar a vida das pessoas com autismo que já são atendidas pela rede básica, mas necessitavam de um suporte mais especializado.

“Somos referência no tratamento de saúde mental, severa e persistente, por meio do nosso CAPSi, onde atendemos 3.500 crianças e adolescentes. Entre eles, temos 1000 crianças e adolescentes com autismo. Alguns deles precisando de maior suporte terapêutico que somente o serviço especializado multiprofissional pode oferecer. E agora, com o CTEA alcançamos essa vitória”, explicou o prefeito da cidade.

Como funciona a nova unidade?

O Centro Especializado em Reabilitação e Referência em Transtorno do Espectro Autista (CERTEA) está localizado na Avenida Cláudio Sanders, número 1600, no bairro do Maguari. O horário de expediente é de 7h30 às 18h, de segunda a sexta-feira.

Mas o atendimento não será no formato porta aberta, os usuários deverão ser referenciados para o CERTEA a partir da Rede de Atenção Básica. Ou seja, os pacientes TEA que já recebem atendimento nos CAPS, após avaliação clínica poderão ser encaminhados para o atendimento multiprofissional no Centro, que contará com profissionais na área de ortopedia, fisioterapia, psiquiatria, neuropediatria, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Além de profissionais de serviço social, terapia ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico e psicólogos.

Sobre o lançamento

Além dos servidores e usuários da área da saúde, também estiveram presentes autoridades políticas locais e de fora do Estado, como a Comitiva do SubTEA vinculada à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados que esteve em agenda oficial no Pará pela causa do autismo, visitando os centros do governo do Estado e realizando um seminário para discutir o tema com a sociedade civil organizada.

“Já éramos sensíveis a causa do autismo e tínhamos o diagnóstico local. Identificamos que Ananindeua necessitava desse Centro de Reabilitação. Por isso, destinei emendas para que o município pudesse ter viabilidade financeira pra realizar esse sonho“ disse a deputada federal Alessandra Haber, presidente da Subcomissão Especial, que também anunciou novidades ao lado do prefeito do município.

“Atendendo um pedido nosso, o prefeito Doutor Daniel anunciou que vai criar um Decreto para instituir o primeiro Grupo de Trabalho de inclusão e acessibilidade do Pará para se debater e discutir o tema. Não só o autismo, mas a inclusão de forma geral e tenho certeza que outras políticas públicas serão feitas a partir disso”, reiterou a parlamentar paraense.

Um atendimento que transforma vidas

Para Wanessa Nepomuceno, servidora pública, que luta há 20 anos para dar uma qualidade de vida para o filho Lucas, o atendimento integral e humanizado vai diminuir as barreiras que afetam o desenvolvimento de uma pessoa com autismo. “Descobri o autismo do Lucas quando ele tinha 3 anos, começamos com o tratamento dele na URES, onde ele realizava todo o acompanhamento profissional. Aqui em Ananindeua, não encontramos na época. Só passou a ter Caps quando ele já tinha mais idade e fez acompanhamento por pouco tempo. O acompanhamento diferenciado agora será possível com o CERTEA e ajudará muitas famílias”.



“Aqui é um sonho para nós mães, ter um lugar especializado para eles buscarem mais autonomia. Uma realização que se tornou possível para que possam se desenvolver intelectualmente, construir a vida social deles com dignidade”, falou a dona Valdinéia Daston, mãe de 3 filhos com Transtorno do Espectro Autista, as crianças possuem idades de 8, 9 e 10 anos.

Fotos: Ricardo Amanajas