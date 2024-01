Conheça o gênio de 11 anos que foi aprovado na universidade

Um vídeo publicado na internet por Luan Gama, garoto de 11 anos que participou do quadro Pequenos Gênios, do Domingão do Huck, viralizou nos últimos dias e rendeu elogios ao menino. A criança obteve na Justiça o direito de cursar Matemática na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Na gravação, Luan passeia por Ponta Negra, bairro de Manaus, e, falando em inglês, apresenta a decoração de Natal.

“Primeiro vlog, mostrando a Ponta Negra e treinando o meu inglês para quando eu for para Harvard College. Esperando as correções da teacher Clareana”, escreveu na legenda do vídeo, em referência à prestigiada universidade americana e mencionando sua professora de inglês.

Um dos perfis que comentaram foi da plataforma de ensino de idiomas Duolingo: “Até emocionei aqui”, escreveu.

Na madrugada da quinta-feira, 11, Luan respondeu à pergunta de um internauta que queria saber como ele aprendeu inglês. Luan, que aprendeu a ler e escrever em Português aos 3 anos, contou que nessa idade também começou a aprender inglês, vendo vídeos na internet.

Naquela época, contou, ele “passava o dia todo assistindo [a um vídeo no Youtube], eram os números de 1 a 100 em inglês”. Luan também recomendou um jogo na internet que pode ser jogado em inglês, espanhol ou português.

HABILIDADES

A fluência em inglês é só uma das habilidades de Luan raras em pessoas com a idade dele. O garoto também acumula conhecimentos em Matemática, Raciocínio Lógico, Português e Geografia.

Segundo sua família, o estudante sabe ainda identificar as bandeiras e a localização de todos os países; domina cálculos matemáticos, como raiz quadrada e potências; além de soletrar palavras em diferentes níveis de dificuldade, inclusive de trás para frente.

Com todo esse conhecimento, Luan conseguiu ser aprovado na Universidade do Estado do Amazonas, e sua família recorreu à Justiça para garantir o direito à vaga. Na sentença, o juiz reconhece a superdotação da criança, que no entanto terá de se submeter a provas de aceleração, aplicadas pela Secretaria de Educação do Amazonas.

Caso seja aprovado, ele receberá os diplomas de formação nos ensinos fundamental e médio, necessários para a matrícula na universidade. Se for reprovado, seguirá cursando o 6° ano do ensino fundamental em um colégio particular, que lhe concedeu uma bolsa de estudos.

O reitor da UEA, André Zogahib, diz que a instituição está preparada para receber Luan. Segundo o dirigente, partiu da própria universidade a orientação para que a família buscasse assegurar a vaga pela Justiça.

Esse salto de etapas é previsto pela lei para casos de superdotação e altas habilidades, mas especialistas ponderam sobre os riscos de um salto tão abrupto e os desafios de adaptação. (Pleno News com agências noticiosas)

Imagem: Reprodução