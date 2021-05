Conheça o possível novo CT do Remo; negociações com ex-presidente do Paysandu continuam

Fim de uma era. À espera de fechar a venda do Centro de Treinamento, o Carajás, que nos últimos anos se tornou uma força do futebol de base paraense, não terá mais o investimento do sócio do clube e ex-presidente do Paysandu, Luiz Omar Pinheiro. O principal interessado nas instalações é o Remo, que não poderá treinar mais no Estádio Baenão, palco das partidas do Leão como mandante na Série B.

A equipe de O Liberal foi conhecer o local que pode abrigar os trabalhos do Remo. Inclusive, conversou com Luiz Omar, proprietário das instalações, que contou um pouco da história do CT de 98mil m².

“Foi daqui que surgiram Pikachu, Rodrigo Andrade, Pablo [atletas ex-bicolores]. Porque o Lindomar de Jesus [atual presidente do Carajás] foi treinador das categorias de base do Paysandu, quando eu era presidente. O sub-13 e o sub-15 do Papão treinava aqui. Saí de lá e vim para cá para ser uma sociedade com o Lindomar, que herdou o terreno. O Carajás já existia e fizemos um projeto voltado principalmente de base”, relembrou.

Melhorias

Cabine de imprensa, sala de fisioterapia, três campos de futebol (sendo dois para treinos, a principal necessidade azulina), quatro dormitórios, refeitório para cerca de 50 pessoas. A estrutura que pode pertencer ao Remo dentro de alguns meses, ainda que necessite de reformas pontuais, é o que o Leão, aparentemente, precisa para a Série B. No entanto, Luiz Omar garante que nem sempre foi assim:

“Aqui mudou tudo, não tinha nada. O campo era ruim. Hoje não é padrão FIFA, mas é um gramado bom para a prática do futebol. Tinha arquibancadas de madeira, uma torre que seria uma cabine, só que era cheia de cupim. Isso tudo foi derrubado e feito novo. Temos alojamento e vestiário, que antes era só um barracão. Foi investimento”, afirmou LOP.

O que levou à venda?

Nos últimos anos, o sucesso no futebol de base do Carajás é inegável. Títulos no sub-17, participações na Copinha e na Copa do Brasil. Porém, à reportagem, Luiz Omar revelou que, além do insucesso no futebol profissional, problemas com o Ministério Público Trabalho – que acarretou em uma multa – fizeram com que a decisão de vender o CT fosse tomada.

“O MPT entende que clubes que não são formadores, que não tem o certificado da CBF para ter categorias de base, tem que assinar carteira de trabalho com todo mundo. Por isso teve inspeção em todos os clubes do Pará e o Carajás foi multado em 150 mil reais. Nós estamos recorrendo. Tudo isso desagradou a gente e nos levou a decidir pela venda da estrutura física”.

Negociação com o Remo

De acordo com Luiz Omar, desde que anunciou a venda do CT, após o término do Parazão 2020, o Remo manifestou interesse. Entretanto, as primeiras conversas não foram com o presidente azulino, Fábio Bentes. Interlocutores fizeram a ponte.

“[No Remo] tem diretores que são meus amigos. Tenho um irmão que faleceu recentemente de covid-19, que era amigo do Fábio. Houve essa interferência. Eu não posso falar de valores porque é uma relação comercial, então não estou autorizado e mesmo que estivesse não falaria”, disparou.

Legado

Segundo Luiz Omar Pinheiro, o trabalho realizado no CT do Carajás era muito mais que um clube que tem campos para a prática do futebol. Na verdade, era um projeto que formava homens. Além disso, o compromisso se estendeu à comunidade de Outeiro, que discutiu assuntos relacionados à Ilha do Outeiro nas instalações:

“Nunca um atleta saiu depois de um treino, sem comer uma macarronada para ir para casa dele ou para o colégio. Quando tinha jogo, todo mundo comia café [da manhã]. Foi uma contribuição muito grande para a sociedade. Esse CT deixa uma história e vai valorizar ainda mais a Ilha do Outeiro.”, finalizou LOP.

