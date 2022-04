Conheça o Rumble, rival do YouTube que é a nova casa de Monark

Depois de um curto período longe da internet, o influenciador Bruno Auib, conhecido como Monark, voltou nesta segunda-feira (4). O ex-apresentador do Flow Podcast iniciou um novo projeto, o “Monark Talks”, dessa vez, fora do YouTube, trazendo para o Brasil a plataforma de vídeos Rumble.

A estreia de Monark no Rumble foi com uma entrevista com o youtuber de Minecraft Eduardo Faria, conhecido como Venom Extreme. Até o momento, o programa tem cerca de 107 mil visualizações e o canal do influenciador no apresentador já conta com mais de 44 mil inscritos.

Fundado em 2013 pelo canadense Chris Pavlovski, o Rumble se descreve como uma plataforma de vídeos em favor da liberdade de expressão e do livre discurso. Ao redor do mundo, o Rumble é amplamente usado pela extrema-direita, mas abriga pessoas de todos os espectros políticos.

“Rumble é uma plataforma de vídeo neutra de alto crescimento que está criando os trilhos e a infraestrutura independente projetada para ser imune à cultura de cancelamento”, diz a plataforma em nota. “A missão do Rumble é restaurar a Internet às suas raízes, tornando-a livre e aberta novamente”, completa.

Baixa moderação de conteúdo

Um dos diferenciais da plataforma em relação ao YouTube e a Twitch, por exemplo, é a baixa regulação de conteúdo, que, na verdade, é quase inexistente. Entre as principais estrelas da plataforma estão o estrategista político Steve Bannon e o jornalista Glenn Greenwald.

A agência de notícias estatal russa RT também migrou para o Rumble depois de ser banida do YouTube na Europa e no resto do mundo. Além de uma plataforma de vídeos, o Rumble também é dono do Locals, que funciona mais ou menos como o seja membro do YouTube.

Apesar de tentar alimentar a imagem de uma rede plural, o Rumble recebeu muitos investimentos de personalidades ligadas ao Partido Republicano dos Estados Unidos. Esses investidores são, em sua maioria, vinculados à extrema-direita conservadora do país.

Fonte: Olhar Digital