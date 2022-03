Conheça os benefícios de componente raro no óleo de avestruz capaz de melhorar a imunidade

Maior ave do planeta, o avestruz pode atingir até 3 metros de altura e possui alta expectativa de vida, podendo atingir 70 anos em cativeiro. Muito mais que seu impressionante tamanho, iguarias proporcionadas pela ave tem surpreendido pesquisadores. Um exemplo é o ‘óleo de avestruz’, muito utilizado para o processo de emagrecimento, além de ser capaz de aliviar dores, reduzir concentrações de colesterol e triglicerídeos no sangue, melhorar o sistema imunológico, auxiliar a cicatrização e até em tratamentos do câncer.

O óleo foi descoberto em 2004 pelo biólogo José Francisco, na cidade de Mirante da Serra, em Rondônia. O óleo extraído de uma bolsa de gordura presente na região abdominal do avestruz e é rico em vitaminas e ômegas 3, 6, 7 e 9, além da ‘vitamina do sol’, a D3. Entretanto, por se tratar de um animal pré-histórico, os pesquisadores acreditavam que haveria mais a ser descoberto.

A nutricionista Luana Cardozo, doutoranda internacional em saúde e comportamento, em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR),encontrou a presença de moléculas de gordura chamadas de Alquilgliceróis.

A substância atua no sistema imunológico, fortalecendo a imunidade. Até então, ela havia sido encontrada na medula óssea vermelha de alguns mamíferos, no leite materno humano e em algumas espécies de tubarões.

Uma pesquisa realizada com pacientes mulheres que tinham câncer no útero e precisaram fazer radioterapia, utilizaram no tratamento a substância Alquilgliceróis e constataram que essas pessoas não tiveram tantos efeitos colaterais em comparativo ao grupo que não havia usado a substância.

O Alquilgliceróis possui um efeito imunoestimulador, isto é, ele estimula o sistema imunológico do indivíduo a trabalhar ao próprio favor. A pesquisa realizada pela nutricionista mostrou que essa substância possui um efeito citotóxico, agindo em células tumorais, diminuindo a formação de novos tumores cancerígenos, em pacientes.

Para a pesquisadora, “o óleo de avestruz é uma forma de fortalecer nosso corpo, pois é alimento, podendo ser inserido na alimentação normalmente como uma espécie de azeite, ou em cápsulas usadas no dia a dia com liberação da Anvisa e do Ministério da Agricultura”.

Benefícios do Óleo de Avestruz

Confira outros benefícios que o suplemento alimentar proporciona:

Diminui o estresse, reduzindo a concentração de cortisol no sangue;

Melhora o desempenho das funções cerebrais;

Previne e combate a ocorrência de inflamações;

Ajuda o processo de cicatrização;

Previne patologias cardiovasculares;

Melhora o aspecto e a saúde de cabelos, unhas e pele;

Alivia dores;

Auxilia no tratamento de patologias osteoarticulares e reumáticas;

Previne linhas de expressão e rugas;

Contribui para a recuperação de queimaduras;