Conheça os nomes de bebês mais registrados no Brasil em 2023

O relatório dos Cartórios de Registro Civil do país para a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) mostra os nomes mais populares registrados no Brasil em 2023.

No topo da lista temos Miguel e Helena, nomes que em Mato Grosso do Sul, por exemplo, estão no topo da lista há quatro anos seguidos.

Miguel segue na liderança nacional desde 2019, quando superou Enzo Gabriel. Foram mais de 25 mil bebês registrados com o nome de Miguel em 2023. Outros nomes de meninos fizeram sucesso ao longo do ano foram Gael, Theo, Arthur, Heitor e Davi.

Entre os nomes de meninas, Helena se destaca com mais de 23 mil bebês que ganharam este nome. Em seguida temos Maria Alice, Alice e Laura.

De acordo com Gustavo Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil, nomes de filhos de influenciadores estão direcionando a escolha dos nomes dos bebês brasileiros. A maior prova disso é o nome de Maria Alice que está em sétimo lugar na lista.

Maria Alice é a filha do casal de influenciadores Virgínia e Zé Felipe. A empresária tem mais de 44,8 milhões de seguidores no Instagram e seu esposo, cantor e filho de Leonardo, conta com mais de 26,6 milhões de seguidores.

CONFIRA A LISTA COMPLETA

Miguel: 25.584 registros

Helena: 23.507 registros

Gael: 22.822 registros

Theo: 20.172 registros

Arthur: 20.113 registros

Heitor: 20.033 registros

Maria Alice: 19.526 registros

Alice: 17.848 registros

Davi: 17.350 registros

Laura: 17.067 registros

Fonte: Pleno News/Foto: Rene Asmussen para Pexels