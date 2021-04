Conheça os vencedores do Framboesa de Ouro 2021

O prêmio mais temido da indústria cinematográfica, aquele que elege os piores filmes e artistas do cinema, já tem seus vencedores de 2021. Criado em 1981, o Framboesa de Ouro tem como intenção, tirar onda de produções previamente mal avaliadas tanto pelo público, quanto pela ctítica especializada.

A estatueta ‘menos esperada’ da noite ficou para o longa Absolute Proof, dirigido por Mike Lindell. A trama afirma que existiu fraude eleitoral na eleição presidencial de 2020, quando Joe Biden derrotou Donald Trump.

Confira a lista completa

Pior Filme

365 Dias

Absolute Proof

Dolittle

A Ilha da Fantasia

Music



Pior Ator

Robert Downey Jr – Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 Dias

Adam Sandler – O Halloween do Hubie

David Spade – A Missy Errada



Pior Atriz

Anne Hathaway – A Última Coisa que ele Queria e Convenção das Bruxas

Katie Holmes – Boneco do Mal 2 e O Segredo: Ouse Sonhar

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – A Missy Errada

Anna-Maria Sieklucka – 365 Dias



Pior Atriz Coadjuvante

Glenn Close – Era Uma Vez Um Sonho

Lucy Hale – A Ilha da Fantasia

Maggie Q – A Ilha da Fantasia

Kristen Wiig – Mulher-Maravilha 1984

Maddie Ziegler – Music

Pior Ator Coadjuvante

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani (Como Ele Mesmo) – Borat: Fita de Cinema Seguinte

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzeneggar – A Máscara de Ferro

Bruce Willis – Breach, Hard Kill e Sobreviver à Noite

Pior Combinação em Tela

Maria Bakalova e Rudy Giuliani – Borat: Fita de Cinema Seguinte

Robert Downey Jr. e seu sotaque nada convincente – Dolittle

Harrison Ford e seu cachorro em CGI totalmente falso – O Chamado da Floresta

Lauren Lapkus e David Spade – A Missy Errada

Adam Sandler e aquela voz irritante – O Halloween do Hubie



Pior Diretor(a)

Charles Band – Barbie e Kendra Storm Area 51, Barbie e Kendra Save the Tiger King e Corona Zombies

Barbara Bialowas e Tomasz Mandes – 365 Dias

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Era Uma Vez Um Sonho

Sia – Music

Pior Roteiro

365 Dias

Barbie e Kendra Storm Area 51, Barbie e Kendra Save the Tiger King e Corona Zombies

Dolittle

A Ilha da Fantasia

Era Uma Vez Um Sonho

Pior Sequência, Remake, Prequela ou Cópia Descarada

365 Dias (Remake Polonês/Cópia Descarada de 50 Tons de Cinza)

Dolittle (Remake)

A Ilha da Fantasia (Remake/Releitura)

O Halloween do Hubie (Remake/Plágio Descarado O Bobo e a Fera)

Mulher-Maravilha 1984 (Sequência)