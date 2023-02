Conheça Paul Alexander, o homem que vive há 70 anos num ‘pulmão de aço’

O homem, de 76 anos, desafiou as probabilidades e tem sobrevivido graças ao equipamento.

Quando o norte-americano Paul Alexander tinha apenas 6 anos de idade, em julho de 1952, foi diagnosticado com poliomielite, uma infecção viral grave que pode afetar a medula espinhal, obrigando-o a passar a viver dentro de um ‘pulmão de aço’, paralisado do pescoço para baixo.

A esperança dos médicos não era muita, mas o homem de Dallas atirou as probabilidades pela janela fora e perdurou até aos nossos dias, atualmente com 76 anos de idade.

É, aliás, um recorde do Guinness, que considerou que Alexander é o homem que mais tempo viveu nessas condições.

Estes equipamentos consistem numa câmara selada equipada com uma bomba que aumenta e diminui a pressão do ar no interior. O paciente é colocado na câmara com a cabeça e o pescoço de fora através de uma vedação hermética e o aumento e a diminuição da pressão dentro da câmara expandem e contraem os seus pulmões, permitindo que continuem a funcionar corretamente, ainda quando os músculos do peito falham.

“Perdi tudo: a capacidade de me mexer, as minhas pernas não me seguravam e depois não conseguia respirar”, disse Paul, que não abandonou, no entanto, os sonhos de se tornar advogado.

Foi o primeiro aluno a formar-se numa escola secundária do Texas sem frequentar as aulas presencialmente e, mais tarde, formou-se na Universidade do Texas em 1978. Em 1984, conquistou ainda o grau de Doutor em Direito em 1984, exercendo a advocacia durante longos anos e administrando o seu próprio escritório de advogados.

Citado pelo The Mirror: “Faço a mesma coisa que toda a gente faz. Acordo, lavo a cara, escovo os dentes, faço a barba, tomo o pequeno-almoço… só preciso de um pouco mais de ajuda para fazer isso.”

