Conheça Thiago Maia, novo talento no cenário da música paraense

Também formado em jornalismo, Thiago Maia é sempre comunicador, seja pela música ou pela sua área de formação. Iniciou sua trajetória musical ao integrar o coral infanto-juvenil da Escola de Música da Universidade Federal do Pará – UFPA, que teve como regentes os maestros Eduardo Nascimento, Waldecíria Lamego e Eliane Fonseca no ano de 2007.

Ao se encontrar na música, passou a ter afinidade com o forró, ao ouvir o CD da Banda Forró Real, onde a partir daí, se aprofundou cada vez mais no ritmo do seu coração. Com uma bagagem rica, Thiago Maia já realizou pequenas participações em bandas e com artistas paraenses como Karol Diva, Carol Fernandes, Banda Balada Mix e Banda Batidão.

Hoje, em sua fase paralela a Banda Baile Swing Digital, Thiago quer trazer a sua verdade nos palcos. “Nesse momento, eu quero que o público me conheça como cantor, trazendo a minha verdade, o que eu amo fazer, mas do meu jeito e espero que todos curtam”, disse.

