Conheças as vantagens de ter um TikTok Downloader com você

Hoje tudo está conectado às redes sociais, momentos de lazer e de trabalho são frequentemente compartilhados nas redes. O TikTok atualmente é uma das redes sociais mais utilizadas na internet, porém possui um grave problema, baixar vídeos. Mas para solucionar isso é bem simples, basta conhecer a melhor ferramenta para baixar vídeos divertidos do TikTok com o baixador TikTok.

Existem muitas vantagens em salvar vídeos no celular, ou HD do seu computador. Muitas vezes, as músicas ou vídeos que você mais gosta podem acabar sendo perdidos em uma rede social tão utilizada quanto o TikTok. O que acontece é que o grande fluxo de usuários faz com que as informações e novos vídeos surjam a todo o momento e cada vez que aparece algo novo um vídeo vai sumindo aos poucos do feed da rede social.

Além disso, salvar vídeos do TikTok permite que você compartilhe nas redes sociais os vídeos que mais gosta. Ter uma forma de fazer isso sem propagandas é mais simples do que pensa. A melhor ferramenta da atualidade para isso é o SnapTik. Com essa plataforma simples você pode baixar os vídeos que mais gosta da sua rede social favorita.

O TikTok é uma rede social em que tudo acontece em vídeos curtos, ela é muito utilizada por diversas faixas etárias e mesmo sendo uma plataforma relativamente nova, consegue ser tão popular quanto o Twitter. Por lá tudo acontece em vídeos, porém existem pouquíssimas opções para compartilhá-los.

Quem curte essa rede social tem a opção de salvar vídeos do TikTok na sua própria conta, mas isso restringe muito o usuário. Por isso, a melhor forma de ter seus vídeos favoritos em mãos, mesmo sem internet, é usando o SnapTik uma plataforma para baixar vídeos do TikTok totalmente de graça, sem propagandas e sem complicações.

Quando usar o tiktok Downloader?

Muitas vezes, você está navegando pelo TikTok e encontra vídeos que deseja ter em outras redes sociais. Infelizmente, o TikTok é péssimo para compartilhar vídeos entre redes sociais, o máximo que você consegue é um link de acesso para o vídeo, mas isso não garante que quem recebeu o link irá assistir o vídeo.

Sem contar que muitas redes sociais como o Facebook ao perceber que o link que você postou é de outra rede social ele apaga a sua postagem. Para evitar dilemas como esse, salvar os vídeos em seu HD, de forma gratuita, garante que você possa literalmente enviar os vídeos que mais gosta para quem quiser e postar em qualquer rede social.

O grande destaque do SnapTik é a sua simplicidade, como você pode ver na imagem a seguir tudo nele é bastante intuitivo, o que faz você economizar um bom tempo na hora de aprender como baixar seus vídeos favoritos. O TikTok é uma das poucas redes sociais em que o foco são os vídeos curtos, quase na forma de um story do WhatsApp.

Baixar os vídeos do TikTok para o seu celular é uma forma de garantir um story divertido todo dia. Muita gente usa o SnapTik justamente para salvar os vídeos que mais gosta e para garantir uma boa oportunidade de compartilhá-lo com quem quiser.

Mas, para fazer tudo isso, primeiro, é importante aprender a como usar a plataforma. Apesar de ser muito simples e funcionar tanto no celular como no computador da mesma forma, algumas pessoas podem ter dificuldades para conseguir baixar o vídeo.

Passo a passo de como baixar vídeo do TikTok

O primeiro passo para baixar vídeos do TikTok é encontrar um vídeo que você curtiu e queira salvar no seu celular e copiar o link dele. Depois disso é só abrir o site do SnapTik e colar o link na aba “link” e colar por lá e clicar em baixar. Depois de um tempinho aparecerá para você abaixo do link a opção baixar; igualzinho na imagem.

Depois disso é só clicar em baixar que a própria ferramenta faz o download do vídeo para você em segundos. Você pode curtir seus vídeos favoritos sem pagar nada, nem mesmo ver propagandas. Tudo que você precisa fazer é acessar a página do SnapTik, colar o vídeo que curtiu lá e fazer o download. Tudo acontece gratuitamente e muito rápido, você só precisa curtir seus vídeos depois e pronto.