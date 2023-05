Conhecidos os finalistas do Campeonato das Tarjetas do Cassazum

O Campeonato de Futebol das Tarjetas promovido pelo Cassazum definiu os dois times finalistas que são o Tarjetas Branca e a Vermelha. As equipes decidirão, no próximo domingo, 28, o título, a partir das 11 horas. Os atletas da equipe Branca comandada pelo treinador Silvestre (Telê Santana) venceram da Tarjeta Preta, pelo placar de 3 a 1.

Marcaram Josué (2) e Guimarães, descontando Soares para perdedores. Os jogadores do Vermelhão chegaram à final vencendo dos Pratas, por 5 a 2, tentos de Marcelo, Danilo, Gabriel, Rodrigo e Nogueira, enquanto Joseffe e Ralph marcaram para o time de Prata.

Todas providências estão sendo adotadas pelo departamento de esportes, através de Rafael Belchior, sobretudo, com relação a arbitragem que pertencerá ao quadro da Federação Paraense de Futebol. Logo depois do encerramento da partida, ocorrerá a premiação ao comando da presidente Heloísa Helena Figueira da Costa.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar