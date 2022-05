Conjove promove o 19° Feirão do Imposto com gasolina mais barata sábado

No próximo sábado haverá comercialização de gasolina sem impostos no Posto Dallas da Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Souza em Belém. A ideia é mostrar ao consumidor qual seria o valor real do produto se os impostos fossem mais baixos ou inexistissem.

O comércio de produtos com preços reais sem impostos faz parte da 19ª edição do Feirão do Imposto que começa nesta quarta-feira, 25, na Região Metropolitana de Belém, com a venda de cerveja ‘sem imposto’, na Cervejaria Cabôca, a partir das 19h. Porém, até domingo (29), vários outros produtos e serviços, como cursos, celulares, almoço, gás de cozinha e gasolina serão comercializadas com descontos que simulam qual seria o preço final sem a cobrança de tributos.

O Feirão do Imposto é uma iniciativa do Conselho do Jovem Empresário – Conjove, da Associação Comercial do Pará – ACP, que, neste a o,contará com 250 empresas participantes no mês variado segmento de mercado.

PROGRAMAÇÃO

No primeiro dia do evento, hoje, haverá a venda de chopp sem imposto na Cerveja Cabôca, a partir das 19h.

Do dia 25 a 29, será oferecido seguro residencial sem imposto em diversas corretoras de seguro associadas ao Sindicato dos Corretores das Empresas Corretoras de Seguro, Capitalização e Previdência Privada no Estado do Pará (Sincor/PA).

Na quinta-feira (26), será realizada a palestra “Tributação no pós-pandemia: A inflação e o Simples Nacional”, às 19h, no Cesupa. A partir das 8h de sexta-feira (27), haverá visita empresarial aos shoppings participantes. No mesmo dia, restaurantes filiados à Abrasel vão oferecer refeições sem impostos.

Um dos momento mais aguardados do evento está programado para sábado (28), com a venda de gasolina comum, gás de cozinha e cerveja sem imposto, no posto Dallas, na avenida Pedro Álvares Cabral.

Durante toda a programação, diversas lojas da Região Metropolitana de Belém vão participar da ação, com a venda de produtos em tributos.

Imagem: Reprodução