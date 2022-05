Conmebol faz sorteio dos jogos das oitavas de final da Libertadores

Confrontos podem resultar em final brasileira

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou, nesta sexta-feira (27), os confrontos das oitavas de final da Libertadores e as trajetórias das equipes até a final, em 29 de outubro, no Estádio Monumental de Guayaquil (Equador). O chaveamento prevê três possíveis confrontos entre brasileiros nas quartas de final, caso os clubes vençam os respectivos compromissos, além de viabilizar o que seria uma terceira decisão seguida entre times do país.

Atual bicampeão e dono da melhor campanha da primeira fase, com 100% de aproveitamento no Grupo A, o Palmeiras terá como adversário o Cerro Porteño (Paraguai), segundo colocado do Grupo G. Caso se classifique, o Verdão poderá encarar o Atlético-MG. Líder do Grupo D, o Galo enfrentará o Emelec (Equador), que ficou em segundo na chave do Alviverde.

Athletico-PR e Fortaleza podem fazer, se avançarem de fase, outro duelo brasileiro nas quartas. O Furacão, novamente, medirá forças com Libertad (Paraguai). Ambos foram adversários no Grupo B, com os paraguaios ficando à frente na classificação pelo saldo de gols. O Leão do Pici se classificou em segundo lugar no Grupo F e será o adversário do Estudiantes (Argentina), que foi o líder do Grupo C – que teve o Red Bull Bragantino na lanterna.

A outra chave prevê, caso se classifiquem, um embate entre as duas maiores torcidas do Brasil nas quartas de final. Melhor time do Grupo H, o Flamengo terá pela frente o Deportes Tolima (Colômbia). O vencedor pega quem avançar no confronto entre Corinthians e Boca Juniors (Argentina), que se reencontram depois de se enfrentarem no Grupo E – os argentinos ficaram na primeira posição, seguidos pelo Timão.

Os jogos das oitavas serão realizados entre a última semana de junho e a primeira de julho. As datas e horários ainda serão divulgados pela Conmebol. Devido à campanha na fase de grupos, Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo serão os anfitriões da segunda partida, enquanto Athletico-PR, Fortaleza e Corinthians realizarão os duelos de volta como visitantes.

O futebol brasileiro ficou com a taça da Libertadores em quatro das cinco edições mais recentes, sendo que as duas últimas finais reuniram somente equipes do país. Na decisão referente a 2020, realizada em janeiro do ano passado, o Palmeiras superou o Santos, no Maracanã, no Rio de Janeiro, por 1 a 0. Na de 2021, o Verdão levou a melhor novamente, desta vez sobre o Flamengo, no Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai), por 2 a 1.

A presença no mata-mata garante às equipes uma premiação de US$ 1,05 milhão (R$ 4,98 milhões, na cotação atual). Os times que avançarem às quartas de final recebem mais US$ 1,5 milhão (R$ 7,11 milhões). A classificação às semifinais assegura mais US$ 2 milhões (R$ 9,48 milhões). O finalista superado leva US$ 6 milhões (R$ 28,45 milhões), enquanto o campeão embolsa US$ 16 milhões (R$ 75,86 milhões).

Confira os confrontos da Libertadores

Libertad (Paraguai) x Athletico-PR Fortaleza x Estudiantes (Argentina) Emelec (Equador) x Atlético-MG Cerro Porteño (Paraguai) x Palmeiras Deportes Tolima (Colômbia) x Flamengo Corinthians x Boca Juniors (Argentina) Vélez Sarsfield (Argentina) x River Plate (Argentina) Talleres (Argentina) x Colón (Argentina)

Edição: Fábio Massalli

Por Lincoln Chaves – Repórter da EBC – São Paulo