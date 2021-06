Conmebol volta a agradecer Bolsonaro por Copa América e promete ‘segurança’

O presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, confirmou Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro como cidades-sede da Copa América 2021, e agradeceu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por receber o evento no país.

Em um pronunciamento divulgado no Twitter, ele prometeu “protocolos de saúde rígidos”, “alinhados com as autoridades de saúde.

“Com muita satisfação, a Conmebol confirma que as sedes da Copa América serão as cidades de Brasília, Cuiabá, Goiânia e rio de Janeiro. Estaremos realizando os jogos nessas cidades com toda a segurança possível, sem a presença do público, com protocolos sanitários rígidos e alinhados com as autoridades de saúde”, disse.

Domínguez afirmou que uma nova tabela deve ser divulgada em breve com alterações pontuais. Citando nominalmente o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Ramos, da Casa Civil, ele agradeceu a “eficiência na tomada de decisões” sobre o torneio.

“Estamos trabalhando para, o mais breve possível, poder anunciar a tabela da competição ajustada e os estádios em que serão realizadas as partidas. Em nome do futebol sul-americano, quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela eficiência na tomada de decisões, e ao ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, pela parte operacional em relação à competição. Por fim, uma saudação aos governos locais de cada estado por estarem acolhendo a Copa América 20/21″, finalizou.

A realização da Copa América foi anunciada pelo ministro Ramos no Twitter, um dia depois do pedido da Conmebol e da CBF. Pouco antes, o presidente Bolsonaro já havia indicado a decisão, ressaltando que os protocolos adotados serão os mesmos das competições da CBF que estão em andamento.

Fonte: UOL