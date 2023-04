Conrado descobre tumor e faz alerta sobre saúde; saiba mais

O cantor Conrado, esposo da ex-paquita Andréa Sorvetão, fez um importante alerta após receber diagnóstico de câncer no reto. O artista concedeu entrevista ao Fofocalizando, onde falou sobre a importância dos exames periódicos e destacou a colonoscopia para identificar se há alguma doença na região.

No hospital, Conrado explicou os sintomas que o acometeram e contou que o médico disse a ele que a enfermidade poderia ter sido diagnosticada há oito anos.

– Começou a sair sangue quando eu estava evacuando. Eu comecei a reparar que eram placas diferentes. (…) Fiz a colonoscopia, fiz a endoscopia, e na “colo” saiu na hora. Eles não falam que é um tumor, falam que é uma úlcera retal. Quando ele falou “não há metástase”, pra mim foi uma vitória, porque o tumor é solo – relatou.

Após o diagnóstico, Conrado descobriu que convive com a doença há oito anos, quando o tumor ainda era uma “verruga”.

– As pessoas que, hoje, começam a fazer 40 anos que comecem a fazer colonoscopia, comecem a fazer seus tratamentos, comecem a fazer preventivo. Falaram para mim: “Sabe há quanto tempo esse tumor está aí? Há oito anos”. Não deixem de fazer colonoscopia, é necessário – advertiu o cantor.

O artista compartilhou um comunicado em suas redes sociais, na última quinta-feira (30), relatando o caso. A nota é assinada por ele e sua esposa, Andréa Sorvetão.

– Conrado começou a não se sentir bem e precisou fazer colonoscopia e endoscopia, depois exame específico de sangue, ressonância e Pet Scan. Foi encontrado um tumor maligno no final do reto – disse a publicação.

– A melhor notícia diante desse momento é que o tumor é único e não tem metástase. É caso de cirurgia, que será no domingo (2), para retirada total do tumor que irá par: análise e assim saberemos como será o pós operatório.

– Conrado está muito bem assistido no Hospital Samaritano Higienópolis com a equipe do Dr Sérgio Gil e equipe do Dr Oren Smaletz! Nosso agradecimento a toda equipe da Endemol Br, sob a direção de Marcelo Amiky, do Projeto Canta Comigo 5 – RecordTV que está nos dando todo o suporte e atenção que precisamos nesse momento! Contamos com as orações de vocês, nossa família virtual. Logo estaremos aqui juntos, com saúde, alegria e nossa fé inabalável – concluiu o aviso.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/RecordTV