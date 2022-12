Conselheiros apresentam resultados das ações em Unidades de Conservação de Monte Alegre

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), por meio da Gerência da Região Administrativa da Calha Norte (GRCN-I), realizou na sexta-feira (16) a última reunião ordinária do Conselho Gestor das Unidades de Conservação (UCs) Parque Estadual Monte Alegre (Pema) e da Área de Proteção Ambiental (APA) Paytuna.

A reunião foi realizada de forma presencial e on-line, no auditório da Escola Tecnológica do Estado do Pará (EETEPA), na Avenida Irmã Amata, no município de Monte Alegre, na região Oeste.

Participaram de forma presencial a conselheira presidente dos dois Conselhos Gestores, Patrícia Messias, e representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e comunidades do entorno das UCs. Virtualmente estavam a conselheira e superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Pará (Iphan), Rebeca Ferreira Ribeiro; o representante do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Alberto Akama, e técnicos da sede do Ideflor-Bio lotados na GRCN-I.

Na reunião foram apresentados os resultados das ações e serviços voltados para a preservação e conservação das (UCs) em 2022. Entre as atividades, os gestores destacaram a capacitação de 30 brigadistas; cadastramento e monitoramento de 24 pescadores da comunidade Nazaré e APA Paytuna; manutenção de 20 aceiros e abertura de mais 15 no entorno das UCs para evitar a propagação de incêndios; implantação de 11 viveiros de mudas agroflorestais, dos quais oito em áreas do entorno da APA Paytuna e três em localidades da zona rural de Monte Alegre; plantio de mais de 300 mudas florestais e manutenção de nove Sistemas Agroflorestais (SAFs), beneficiando 30 famílias no entorno das Unidades de Conservação.

O Conselho Gestor do Pema é formado por seis representantes do poder público e sete de instituições da sociedade civil. Já o conselho Gestor da Apa Paytuna tem sete representantes de instituições do poder público e sete da sociedade civil.

Durante a apresentação dos projetos, a gerente Patrícia Messias ressaltou a importância do encontro para o fechamento do exercício e o debate sobre a elaboração e implementação de ações para o próximo ano. Ela reforçou ainda o potencial turístico das UCs, em especial o ecoturismo e o turismo de base comunitária, como fator de desenvolvimento regional e incentivo à preservação e conservação das riquezas naturais.

Interação – A titular do Ideflor-Bio, Karla Bengtson, enfatizou que o Conselho Gestor é o principal instrumento que as Unidades de Conservação têm para interagir com a comunidade do entorno, a fim de promover uma gestão compartilhada entre o órgão administrador e a sociedade.

A atribuição de um Conselho consiste prioritariamente em identificar membros governamentais e da sociedade civil que possam ser mobilizados a participar do gerenciamento das unidades. Para fazer parte do Conselho é preciso ter conhecimento, deliberar, opinar e divulgar as questões relacionadas às UCs. Também é preciso participar da gestão, considerando o plano de manejo, o plano de uso, os objetivos da unidade e os interesses dos moradores.

A Área de Proteção Ambiental Paytuna é uma Unidade de Conservação que pertence à categoria de Uso Sustentável, localizada integralmente no município de Monte Alegre, abrangendo uma área de 58.251 hectares. Seu objetivo é conservar e recuperar os ecossistemas naturais, visando à melhoria da qualidade de vida dos moradores da área, por meio do desenvolvimento de atividades pautadas na conservação ambiental, no ordenamento territorial e na sustentabilidade produtiva.

O Parque Estadual Monte Alegre é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, que se destaca por seu peculiar ecossistema e beleza cênica. Criado pela Lei Estadual nº 6.412, de 09 de novembro de 2001, teve seus limites retificados pela Lei Estadual nº 7.692, de 03 de janeiro de 2013. O Pema está localizado em Monte Alegre, e tem uma área de 3.678 ha.

