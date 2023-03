Conselheiros do Tá Selado debatem democracia no segundo dia do curso de capacitação

“Estado, Democracia e Amazônia” foi o tema do segundo dia do curso de Capacitação em Desenvolvimento Urbano para conselheiros e conselheiras da cidade de Belém, nessa quarta-feira, 15. Os expositores foram o professor de Direito da Universidade da Amazônia (Unama), Alberto Papaleo, e a jornalista paraense Cristina Serra, mediados pelo economista João Cláudio Arroyo.

Cristina Serra é autora do livro “Nós, os sobreviventes do Ódio – Crônicas de um País Devastado”, lançado na última terça-feira, 14, em Belém, e que reúne artigos publicados pela jornalista na imprensa brasileira, abordando a intolerância política que o país viveu nos últimos quatro anos. Em sua explanação, Serra fez um histórico da política brasileira desde o golpe militar de 1964 e contra a presidente Dilma Rousseff em 2016, e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que abalaram a democracia no país.

“A gente tem que transformar a democracia em realidade, sobretudo depois desses quatro anos que a gente viveu.Perdemos muito em qualidade democrática, e teremos que lidar com isso durante muito tempo, mas o importante é que sobrevivemos e reafirmamos o compromisso com a democracia. O Brasil é um país destinado à inclusão, a ser democrático. A prova disso está aqui nessa plateia com pessoas todas as idades, gente de todos os bairros. Sobrevivemos e estamos aqui discutindo a cidade que a gente quer. Isso é maravilhoso “, disse Cristina sobre o Tá Selado que, como destaca o prefeito Edmilson Rodrigues “é uma forma de empoderar a própria população, que o direito de pensar a cidade como um todo, de decidir e opinar na política e falar sobre projetos fundamentais para Belém”.

Ela também abordou a importância da mobilização popular como garantia de direitos. “A forma de organização da sociedade por meio dos conselhos é muito importante. Esse espaço de debate aqui é precioso e precisa ser valorizado. As nossas lideranças comunitárias ficaram muito tempo no ar condicionado, mas precisamos virar essa chave. Tudo recentemente no Brasil, na Amazônia, mostra essa necessidade de ter essa organização popular enraizada e aprofundada para garantir nossos direitos “, afirmou a jornalista.

Formação necessária

Além dos componentes da mesa, os conselheiros e conselheiras participantes também se manifestaram. “Estou muito feliz por essa iniciativa da Prefeitura de Belém, que de uma forma muito aberta e democrática, vem abrindo esse momento de formação para que a gente possa se capacitar e ver a melhor forma de intervir dentro daquilo que fomos direcionados. “, afirmou Eder Dutra, conselheiro do segmento Saneamento e Meio Ambiente.

Em depoimento durante a aula, Aline Duarte, conselheira da ilha de Outeiro, disse que o curso de capacitação era algo necessário para os conselheiros. “Primeiro quero agradecer a Prefeitura de Belém por essa iniciativa e também dizer que, essa formação era necessária para nossa atuação como conselheiros. Passamos 16 anos sem voz e agora estamos aqui nos capacitando para falar com mais firmeza aquilo que desejamos. Nós podemos tudo“, comemora Aline.

O evento, realizado no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), vai até a próxima sexta-feira, 17, às 22 horas. Ainda serão abordados os temas Economia Criativa; Economia Solidária; Transformação de Belém; Mudança Social; Instrumento de Regularização Urbanística; Planejamento Participativo, entre outros.

O curso de capacitação em desenvolvimento urbano é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da secretaria municipal de Planejamento e Gestão (Segep) e Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado, em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama) e o apoio da UFPA e Universidade Livre da Amazônia (Ulam), gerenciada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad).

Texto: Jordana Ayres

Colaboração: Álvaro Vinente

Fonte: Agência Belém/Jordana Ayres/Comus