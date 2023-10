Conselho de Desenvolvimento Urbano debate o Plano Diretor de Belém e reelege os conselheiros

O Conselho de Desenvolvimento Urbano de Belém (CDU) se encontrou na tarde desta terça-feira, 17, em reunião extraordinária realizada no auditório do Gabinete Municipal. Entre as pautas discutidas, as eleições do Conselho e o Plano Diretor de Belém.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que também é o presidente do CDU, comandou a reunião, com a presença de todos os conselheiros.

A primeira pauta debatida foi a revisão do Plano Diretor de Belém, para a qual o prefeito solicitou a criação de grupos de trabalho para debater o plano junto ao titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Segep), Cláudio Puty.

“O grupo técnico de trabalho pode reunir com o Puty para discutir uma execução de trabalho para o Plano Diretor de Belém. Que seja a elaboração de um plano harmônico, com coisas que antes nunca incluímos, como as ilhas: fazer esse trabalho entre o urbano e o rural.”

O Plano Diretor

O Plano Diretor é a lei municipal que organiza o crescimento e o funcionamento da cidade, para garantir a todos os cidadãos do município um lugar adequado para morar, trabalhar e viver com dignidade.

Edmilson Rodrigues também falou sobre outros temas que envolvem o desenvolvimento urbano da cidade, como a renovação da frota de ônibus de Belém e região metropolitana. (O anúncio dos 300 novos veículos foi divulgado na última terça-feira, 10).

Eleições

Após uma votação por aclamação dos conselheiros, e seguindo o regimento interno do CDU, foi prorrogado o mandato dos conselheiros por mais dois anos.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Agência Belém