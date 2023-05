Conselho de Segurança Pública empossa novo vice-presidente e conselheiro

Durante a 380ª sessão ordinária do Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Consep), nesta quinta-feira (25), foram empossados o novo vice-presidente, o defensor público-geral, João Paulo Carneiro Lédo, e o conselheiro suplente, representante do Ministério Público do Estado (MPE), Samir Tadeu Moraes Dahas Jorge, conforme prevê a Lei 8.906, que trata do regimento interno do colegiado. A sessão ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Belém.

O presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública, Ualame Machado, saldou os novos membros do Consep e ressaltou a importância de cada um para reforçar as deliberações definidas no Conselho.

“É muito importante contar com a presença de duas forças tão importantes para o nosso Conselho, como a Defensoria Publica na pessoa do João Paulo, que está sempre presente contribuindo com nossas deliberações. Assim como com o representante do Ministério Público, com o dr. Samir. Isso mostra o quanto estamos fortalecendo o Consep para que possamos dar andamento em debates e ações importantes e significativas para a segurança pública”, disse Ualame Machado

Para o defensor público-geral, João Paulo Lédo, essa é uma oportunidade muito gratificante, que ajuda a somar e atuar nos projetos que é um dos assuntos de maiores destaque do Governo, sendo a temática da Segurança Pública.

“Pretendo continuar tendo dedicação neste conselho. Tenho sido um dos mais assíduos, só falto quando realmente o outro compromisso é inevitável. E neste próximo mandato que me segue, pretendo ter tempo e dedicação. Nesse que talvez seja um dos mais importantes do nosso estado e o programa que é dos mais sensíveis que envolve a questão de segurança pública. É uma integração que vai ter todos os investimentos necessários na segurança pública do estado do Pará”.

O representante do Ministério Público, o promotor Samir Moraes Dahas Jorge, ressaltou a participação no Consep e a contribuição do Ministério Público nos assuntos pertinentes a Segurança Pública

“Eu que já atuo por anos na execução penal e agora eu estou como promotor no tribunal de júri, sempre combatendo as ações de criminalidade contra o estado é nossa sociedade, terei agora a oportunidade de agir juntinhos demais membros do Consep para ações eficazes e de suma importância no gambito da segurança pública em favor da sociedade paraense”, pontuou o novo Conselheiro.

Criado pela Lei Estadual 5.944, de 2 de fevereiro de 1996, o Consep é responsável por discutir políticas públicas, apurar situações, estudar resoluções e propor mecanismos para atuação de diversos órgãos de forma integrada, no âmbito da segurança pública. O Conselho é formado por representantes dos órgãos do Sistema de Segurança Pública, sociedade civil e de outras instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Tribunal de Justiça do Estado (TJE) e Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

Para o procurador-geral de Justiça, fazer parte do Conselho de Segurança Pública é uma grande satisfação, sobretudo no que diz respeito a colaboração e auxílio nas ações para a melhoria da segurança do Estado, contando também com a participação da sociedade civil.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alexandre Puget/Ascom Segup