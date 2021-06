Conselho do Canadá aprova 1ª dose com AstraZeneca e 2ª dose com outra vacina contra a Covid-19

Mudança no regime de vacinas foi autorizado com base em estudos. Medida visa a reduzir ainda mais os já raros casos de trombose em pacientes que tomaram as duas doses com o imunizante Oxford/Astrazeneca.

Um comitê oficial do Canadá disse nesta terça-feira (1º) que pessoas que receberam uma primeira dose da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca podem escolher uma segunda dose de uma vacina diferente – Pfizer/BioNTech ou Moderna.

A medida tem caráter consultivo, isto é, as províncias canadenses deverão decidir se autorizam ou não esse regime de doses.

Que vacina é essa? Oxford Astrazeneca

Theresa Tam, principal autoridade de saúde pública do Canadá, afirmou que uma das razões da recomendação do Comitê Nacional de Aconselhamento para Imunização (Naci) foi a preocupação com coágulos sanguíneos raros e potencialmente fatais ligados à vacina da AstraZeneca.

“Se não fosse por isso, provavelmente continuaríamos dando a mesma vacina como uma segunda dose”, disse ela.

Apesar da precaução adicional, o imunizante é SEGURO e o risco de contrair trombose pela vacina é MENOR do que o de ter a doença como consequência de uma infecção pelo coronavírus. Entenda no VÍDEO abaixo.

Dra. Thelma explica se há risco de trombose para quem toma a vacina Oxford

O Naci informou que Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Noruega, Espanha e Suécia já estão oferecendo segundas doses da Moderna ou da Pfizer a pessoas que receberam suas primeiras vacinas da AstraZeneca citando o risco de coágulos.

“É uma boa notícia que agora as pessoas têm escolha”, disse Tam em uma entrevista coletiva.

A AstraZeneca declarou em um comunicado que respeita totalmente as recomendações do Naci e que trabalhará com várias autoridades de saúde “para fornecer todos os dados disponíveis sobre nossa vacina para amparar melhor suas decisões”.

A vacina Oxford/AstraZeneca é adotada no Brasil. Por enquanto, NÃO HÁ recomendação de que se apliquem doses de imunizantes diferentes no país.

Após um início lento de imunização, o Canadá acelerou o ritmo recentemente e chegou a 57,7% da população com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19 recebida. Os dados são do site canadense Covid-19 Tracker Canada.

Entretanto, como a maioria das vacinas exige regime de duas doses e há um intervalo que pode chegar a três meses entre a primeira e a segunda, só 5,6% da população é considerada completamente vacinada contra o coronavírus.

Fonte: G1