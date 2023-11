Conselho Estadual de Educação Pará aprova nova matriz curricular da Seduc para 2024

O Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE) realizou uma reunião ordinária, na quinta-feira (9), para deliberar sobre a criação de uma nova matriz curricular para a rede pública estadual. Aprovada por unanimidade, a educação ambiental e educação financeira são alguns dos novos componentes a serem implementados a partir do primeiro bimestre de 2024 nas escolas estaduais paraenses.

Participaram do encontro, o titular da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), Rossieli Soares; e Victor Dias, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), que são membros do Conselho.

“Nos reunimos com o Conselho Estadual para discutirmos sobre os próximos passos a serem dados na educação do Pará. Estamos frente a uma matriz curricular pioneira no Brasil, ao assegurar a educação ambiental como componente obrigatório para todas as etapas de ensino, garantindo a transversalidade de um tema fundamental não só para a região Norte, mas para todo o mundo. A educação do Pará sai na frente mais uma vez”, disse Rossieli Soares, secretário de Educação do Pará.

A presidente do Conselho, Maria Betânia, comemorou a aprovação da nova matriz curricular, à unanimidade. “Acabamos de aprovar no Conselho Estadual de Educação do Pará a nova matriz da Seduc para que possamos efetivamente implementar um conceito na disciplina de educação ambiental de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, de discussão sobre clima. Isso é inédito, nós somos o primeiro Estado a fazer isso, eu queria parabenizar a Seduc, foi muito tranquilo a votação aqui no Conselho Estadual”, disse.

A nova matriz curricular abrangerá também o ensino básico das Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA), sob o guarda-chuva da Sectet. Durante a reunião, Thiago Araújo, líder da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), tomou posse como novo membro do Conselho Estadual de Educação.

Fonte: Agência Pará/Foto: Felipe Moreira/Ascom Seduc