Conselho Nacional de Educação promove encontro itinerante em Belém

A partir de segunda-feira (12), a capital paraense recebe o Conselho Nacional de Educação (CNE) para realização do encontro itinerante com autoridades do segmento para imersão e debate dos rumos da educação no Brasil. O encontro, que conta com apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), segue até quinta-feira (15) no Hotel Princesa Louçã, em Belém. Na terça-feira (13), às 10h, o evento contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho.

“Estamos apoiando esse encontro do CNE para fortalecer a presença do Estado no debate da educação nacional. Não podemos ficar para trás, nossos profissionais da educação básica e do ensino superior precisam ser valorizados e ouvidos. Receber o CNE ao longo de toda essa semana marca mais um avanço para a educação pública do Pará”, explicou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

A reunião ordinária do Conselho Nacional de Educação, em Belém, discutirá os desafios da educação especial, o impacto do ensino médio no futuro dos jovens, a rotina e necessidades da educação básica no “chão da escola”, além de estabelecer maior relacionamento com as universidades do Estado do Pará, entre outros temas essenciais.

O evento conta com as contribuições de autoridades especializadas em educação com amplo alcance em debates nacionais e internacionais, como Luiz Roberto Liza Curi, presidente do CNE; senador Flávio Arns, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do senado federal; Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); Katia Smole, presidente do Instituto Reúna; Henrique Paim, da Fundação Getúlio Vargas, entre outros.

O Pará terá representantes como Maria Iracilda da Cunha Sampaio, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA); Clay Anderson Chagas, reitor da Universidade Estadual do Pará (UEPA) e integrantes do Fórum de Instituições de Educação Superior e de Pesquisa do Pará (FIESPA).

Na lista cabem ainda Nelson de Souza Júnior, pró-reitor de Extensão da UFPA e presidente do Fórum de Extensão da Região Norte; Fabricio Medeiros Alho, pró-reitor de Extensão do Instituto Federal do Pará (IFPA); Gisele Seabra Abrahim, coordenadora de Graduação e Extensão do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) e Ima Vieira, do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Sobre o Conselho Nacional de Educação – O Conselho Nacional de Educação é um órgão independente ligado ao Ministério da Educação (MEC). Entre suas principais atribuições está a representação contínua dos interesses sociais nas tomadas de decisões do Governo Federal. O CNE é responsável por auxiliar o MEC na formulação de políticas públicas educacionais, como a Base Nacional Comum Curricular estabelecida em 2017.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará